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Песков: на вопрос о легитимности Зеленского ответил Путин

Ведомости

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Харбине уже ответил на вопрос о легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, новых акцентов в этом вопросе не появилось.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского официально. Статья 103 конституции Украины ограничивает срок пребывания Зеленского на посту президента пятью годами. Но на данный момент на Украине действует военное положение, которое ограничивает проведение выборов президента и депутатов Верховной рады. При этом военное положение предусматривает не продление полномочий Зеленского, а отмену выборов, что находится в ведении конституционного суда, как и определение внутренней легитимности Зеленского.

17 мая во время визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что для России имеет значение легитимность президента Украины. По мнению главы государства, на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины, а оценку должен дать конституционный суд. Президент также обратил внимание, что судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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