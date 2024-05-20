РОИИП: после 20 мая Зеленский станет «лицом, действующим от имени президента»В законодательстве Украины отсутствует юридическая процедура перехода полномочий президента, если выборы не проводятся
Российский общественный институт избирательного права (РОИИП) подготовил доклад (есть в распоряжении «Ведомостей»), рассматривающий правовые аспекты легитимности пребывания Владимира Зеленского в должности президента Украины после 20 мая 2024 г. Авторы приходят к выводу, что юридически Зеленский станет лицом, «действующим от имени президента», а точку в этом вопросе должен поставить народ Украины.
Авторы доклада отмечают, что в законодательстве Украины отсутствует юридическая определенность процедуры перехода полномочий президента Украины в случае, если выборы главы государства не проводятся. После 20 мая легитимность президента Зеленского находится под сомнением, так как нарушаются основополагающие международные принципы проведения демократических выборов: их периодичность и подлинность, проведение выборов в точно установленные сроки.
Закрепленный ч. 1 ст. 103 Конституции Украины пятилетний срок – единственный конституционно установленный срок, на который избирается президент, отметили в РОИПП. Между тем результат судебного разбирательства о легитимности Зеленского после 20 мая авторы документа считают непредсказуемым: он может быть как «оправдательным», так и «обвинительным» (в случае признания узурпации государственной власти).
С одной стороны, «пролонгация» полномочий Зеленского соответствует принципу «все, что не запрещено, – разрешено». С другой – международные акты, к которым присоединился Киев, требуют определенной периодичности выборов. Действующее законодательство и подзаконные акты Украины не допускают в императивном порядке продления полномочий Зеленского, считают в РОИПП.
Де-юре после 20 мая Зеленский будет иметь неопределенный (не соответствующий необходимым процедурам для его получения) статус лица, действующего от имени президента Украины, но при этом может иметь де-факто внутреннюю или внешнюю легитимность. Подобная «условная легитимность», отмечают эксперты РОИИП, будет достаточно «хрупкой» и незамедлительно приведет к ее утрате после соответствующего решения судебного/законодательного органа или международного политического акта. Легитимность Зеленского будет зависеть от текущей ситуации как внутри страны, так и во вне и во многом будет определяться внешними факторами, считают в РОИПП.
Фактическая потеря Зеленским легитимности никакого существенного влияния на его восприятие по всему миру не окажет, считает эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. Эксперт объяснил, что для России Зеленский продолжит быть противником, а для США и их союзников – партнером. Что же касается третьих стран, то они вряд ли решатся не признавать Зеленского, так как не хотят создавать лишние сложности в отношениях с Западом, резюмировал Шишкин.