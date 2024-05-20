РОИИП: после 20 мая Зеленский станет «лицом, действующим от имени президента»

Де-юре после 20 мая Зеленский будет иметь неопределенный (не соответствующий необходимым процедурам для его получения) статус лица, действующего от имени президента Украины, но при этом может иметь де-факто внутреннюю или внешнюю легитимность. Подобная «условная легитимность», отмечают эксперты РОИИП, будет достаточно «хрупкой» и незамедлительно приведет к ее утрате после соответствующего решения судебного/законодательного органа или международного политического акта. Легитимность Зеленского будет зависеть от текущей ситуации как внутри страны, так и во вне и во многом будет определяться внешними факторами, считают в РОИПП.