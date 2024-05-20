Медведев оценил шансы Зеленского на победу в гипотетических выборах
Запад поддержал решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от выборов из опасения, что он проиграет и существующий режим падет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
По мнению Медведева, граждане Украины с высокой долей вероятности избрали бы другого президента, который мог бы начать переговоры с Россией.
«Поэтому столь высока вероятность, что Зеленский с треском проиграл бы эти выборы, а граждане его несуществующей страны захотели бы нового президента в надежде, что он начнет мирные переговоры с Россией», – заявил Медведев, отметив, что западные чиновники хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины.
20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос легитимности президента Украины не влияет на ход спецоперации. Песков напомнил, что вопрос легитимности нахождения у власти Зеленского затрагивал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Китае. Тогда глава государства заявил, что для России имеет значение легитимность президента Украины. Путин подчеркнул, что на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины, а оценку должен дать Конституционный суд. Президент также обратил внимание, что судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.
8 мая Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней. Конституция Украины запрещает проведение выборов президента во время действия военного положения. Пятилетний срок полномочий Зеленского истекает 20 мая 2024 г.