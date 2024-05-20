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Медведев оценил шансы Зеленского на победу в гипотетических выборах

Ведомости

Запад поддержал решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от выборов из опасения, что он проиграет и существующий режим падет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

По мнению Медведева, граждане Украины с высокой долей вероятности избрали бы другого президента, который мог бы начать переговоры с Россией.

«Поэтому столь высока вероятность, что Зеленский с треском проиграл бы эти выборы, а граждане его несуществующей страны захотели бы нового президента в надежде, что он начнет мирные переговоры с Россией», – заявил Медведев, отметив, что западные чиновники хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины.

20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос легитимности президента Украины не влияет на ход спецоперации. Песков напомнил, что вопрос легитимности нахождения у власти Зеленского затрагивал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Китае. Тогда глава государства заявил, что для России имеет значение легитимность президента Украины. Путин подчеркнул, что на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины, а оценку должен дать Конституционный суд. Президент также обратил внимание, что судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.

8 мая Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней. Конституция Украины запрещает проведение выборов президента во время действия военного положения. Пятилетний срок полномочий Зеленского истекает 20 мая 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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