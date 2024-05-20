Медведев оценил шансы Зеленского на победу в гипотетических выборах

20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос легитимности президента Украины не влияет на ход спецоперации. Песков напомнил, что вопрос легитимности нахождения у власти Зеленского затрагивал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Китае. Тогда глава государства заявил, что для России имеет значение легитимность президента Украины. Путин подчеркнул, что на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины, а оценку должен дать Конституционный суд. Президент также обратил внимание, что судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.