Минобороны Украины сообщило о росте темпов мобилизации
Темпы мобилизации на Украине растут, необходимости снижать призывной возраст пока нет. Об этом заявил официальный представитель минобороны страны Дмитрий Лазуткин в интервью изданию NV.
«У нас показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны. <...> 4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. Это уже говорит о том, что есть база, с которой можно работать», – сказал он.
По словам Лазуткина, «острой необходимости» в снижении призывного возраста нет. При этом он отметил, что это может поменяться в зависимости от ситуации на поле боя. Он добавил, что число человек, которые обновили военно-учетные данные, «значительно превышает» потребности ВСУ в пополнении.
В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает ответственность за военные правонарушения. Он в несколько раз повышает штрафы за уклонение от мобилизации. Мужчин, пытающихся избежать призыва, разрешат задерживать до трех часов для составления протокола, а при необходимости установить личность или обстоятельства правонарушения – до трех суток. В мае Верховная рада также продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца.