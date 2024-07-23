WP: мобилизация на Украине повысит нехватку рабочей силы

В первый год конфликта на Украине валовый внутренний продукт (ВВП) страны сократился на 29%, сообщает WP. С тех пор он восстановился из-за развития оборонного производства. Экономист Сергей Фурса в разговоре с изданием заявил, что экономика Украины рухнет без западной финансовой помощи. «Ожидается, что Украина по-прежнему будет иметь относительный экономический рост около 4% в этом году, но он был бы больше, если бы не нехватка рабочей силы», – сказал он.