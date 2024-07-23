WP: мобилизация на Украине повысит нехватку рабочей силы
Мобилизация на Украине повысит нехватку рабочей силы на предприятиях страны, пишет The Washington Post со ссылкой на экспертов.
«Теперь, когда Киев наращивает усилия по мобилизации, предприятия ожидают, что найти рабочих станет еще сложнее, что еще больше напрягает и без того искалеченную экономику Украины», – говорится в публикации. Издание отмечает, что многим предприятиям пришлось повысить зарплаты для поддержания конкурентоспособности. Это произошло из-за того, что вакансий на рынке труда больше, чем соискателей.
В первый год конфликта на Украине валовый внутренний продукт (ВВП) страны сократился на 29%, сообщает WP. С тех пор он восстановился из-за развития оборонного производства. Экономист Сергей Фурса в разговоре с изданием заявил, что экономика Украины рухнет без западной финансовой помощи. «Ожидается, что Украина по-прежнему будет иметь относительный экономический рост около 4% в этом году, но он был бы больше, если бы не нехватка рабочей силы», – сказал он.
22 июля министерство экономики Украины сообщило, что в стране наблюдается структурная безработица. По данным ведомства, число официально трудоустроенных граждан сократилось с 11,5 млн человек в 2021 г. до 9 млн в прошлом году. В сообщении минэкономики также говорится, что по итогам шести месяцев ВВП страны вырос на 4,1%, а рост по итогам года ожидается на уровне 3,5%.