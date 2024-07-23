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WP: мобилизация на Украине повысит нехватку рабочей силы

Ведомости

Мобилизация на Украине повысит нехватку рабочей силы на предприятиях страны, пишет The Washington Post со ссылкой на экспертов.

«Теперь, когда Киев наращивает усилия по мобилизации, предприятия ожидают, что найти рабочих станет еще сложнее, что еще больше напрягает и без того искалеченную экономику Украины», – говорится в публикации. Издание отмечает, что многим предприятиям пришлось повысить зарплаты для поддержания конкурентоспособности. Это произошло из-за того, что вакансий на рынке труда больше, чем соискателей.

В первый год конфликта на Украине валовый внутренний продукт (ВВП) страны сократился на 29%, сообщает WP. С тех пор он восстановился из-за развития оборонного производства. Экономист Сергей Фурса в разговоре с изданием заявил, что экономика Украины рухнет без западной финансовой помощи. «Ожидается, что Украина по-прежнему будет иметь относительный экономический рост около 4% в этом году, но он был бы больше, если бы не нехватка рабочей силы», – сказал он.

22 июля министерство экономики Украины сообщило, что в стране наблюдается структурная безработица. По данным ведомства, число официально трудоустроенных граждан сократилось с 11,5 млн человек в 2021 г. до 9 млн в прошлом году. В сообщении минэкономики также говорится, что по итогам шести месяцев ВВП страны вырос на 4,1%, а рост по итогам года ожидается на уровне 3,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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