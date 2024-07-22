Киев заявил о росте безработицы и сокращении трудоустроенных на 2,5 млн человек

Эта тема обсуждалась в ходе встречи представителей ведомства и миссии Международного валютного фонда на Украине. В министерстве отмечают, что кадровый дефицит и структурная безработица наблюдается из-за выезда украинцев за границу и внутренней миграции в результате боевых действий. В сообщении минэкономики также говорится, что по итогам шести месяцев ВВП страны вырос на 4,1%, а рост по итогам года ожидается на уровне 3,5%.