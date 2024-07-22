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Киев заявил о росте безработицы и сокращении трудоустроенных на 2,5 млн человек

Ведомости

На Украине наблюдается структурная безработица, число официально трудоустроенных граждан сократилось с 11,5 млн человек в 2021 г. до 9 млн в прошлом году. Об этом сообщило министерство экономики страны в своем Telegram-канале.

Эта тема обсуждалась в ходе встречи представителей ведомства и миссии Международного валютного фонда на Украине. В министерстве отмечают, что кадровый дефицит и структурная безработица наблюдается из-за выезда украинцев за границу и внутренней миграции в результате боевых действий. В сообщении минэкономики также говорится, что по итогам шести месяцев ВВП страны вырос на 4,1%, а рост по итогам года ожидается на уровне 3,5%.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С начала боевых действий под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории по итогам референдумов вошли в состав России, в регионах введено военное положение. Киев не признает их результаты.

В мае спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в общей сложности в Европу переехали 4,3 млн беженцев с Украины и их содержание уже стало обременительным для экономики региона. По его словам, наибольшее число украинцев проживает в Германии (1,27 млн человек), Польше (951 000 человек) и Чехии (381 000 человек).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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