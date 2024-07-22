Киев заявил о росте безработицы и сокращении трудоустроенных на 2,5 млн человек
На Украине наблюдается структурная безработица, число официально трудоустроенных граждан сократилось с 11,5 млн человек в 2021 г. до 9 млн в прошлом году. Об этом сообщило министерство экономики страны в своем Telegram-канале.
Эта тема обсуждалась в ходе встречи представителей ведомства и миссии Международного валютного фонда на Украине. В министерстве отмечают, что кадровый дефицит и структурная безработица наблюдается из-за выезда украинцев за границу и внутренней миграции в результате боевых действий. В сообщении минэкономики также говорится, что по итогам шести месяцев ВВП страны вырос на 4,1%, а рост по итогам года ожидается на уровне 3,5%.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С начала боевых действий под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории по итогам референдумов вошли в состав России, в регионах введено военное положение. Киев не признает их результаты.
В мае спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в общей сложности в Европу переехали 4,3 млн беженцев с Украины и их содержание уже стало обременительным для экономики региона. По его словам, наибольшее число украинцев проживает в Германии (1,27 млн человек), Польше (951 000 человек) и Чехии (381 000 человек).