Володин: проблема украинских беженцев грозит Европе новым миграционным кризисом
Проблема украинских беженцев становится все опаснее для Европы и может перерасти в новый миграционный кризис. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Если только в государствах Евросоюза начнут принимать решения о передаче киевскому режиму граждан Украины призывного возраста, в этих странах вспыхнут беспорядки, организуемые украинцами, не желающими идти на верную смерть ради сохранения личной власти Зеленского и кучки олигархов», – отметил он.
По словам Володина, страны ЕС «хотели бы избавиться» от украинских беженцев, но попытка их депортировать может обернуться «еще большими проблемами». Европа оказалась «в ситуации, когда лучше ничего не делать», заключил Володин.
Он отметил, что наибольшее число украинских беженцев проживает в Германии (1,27 млн), Польше (951 000 человек) и Чехии (381 000). В общей сложности в Европу уехали 4,3 млн украинцев. Володин добавил, что их содержание уже стало обременительным для экономики Европы. В частности, Германия потратила на эти цели 23,68 млрд евро, Польша – 22,17 млрд евро, Чехия – 5,75 млрд евро, Испания – 5,33 млрд евро, а Франции – 3,25 млрд евро.
23 апреля украинское правительство объявило о правилах, согласно которым паспорта для мужчин призывного возраста могут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах. В результате мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые.
В Германии заявили, что украинские беженцы смогут остаться в стране, несмотря на просроченные паспорта. В то же время в министерствах обороны Польши и Литвы пообещали помочь Украине вернуть граждан мужского пола военного возраста для участия в боевых действиях. Позже министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский сообщил, что Варшава предоставит временную защиту украинским беженцам без действующих паспортов. Защита действует до 30 июня.