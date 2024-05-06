Володин: проблема украинских беженцев грозит Европе новым миграционным кризисом

В Германии заявили, что украинские беженцы смогут остаться в стране, несмотря на просроченные паспорта. В то же время в министерствах обороны Польши и Литвы пообещали помочь Украине вернуть граждан мужского пола военного возраста для участия в боевых действиях. Позже министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский сообщил, что Варшава предоставит временную защиту украинским беженцам без действующих паспортов. Защита действует до 30 июня.