МВД Польши пообещало временную защиту украинским беженцам без паспортов
Польша предоставит временную защиту украинским беженцам без действующих паспортов, заявил в министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский. Об этом сообщает Польское радио.
«Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам надо действовать мудро и рационально. Все вещи, которые касаются украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продлим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня», – заявил Кервиньский.
Он отметил, что Польша будет охранять права беженцев и не передаст их данные, в том числе Украине.
23 апреля украинское правительство объявило о правилах, согласно которым паспорта для мужчин призывного возраста могут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах. В результате мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые: украинские консульства прекратили их обслуживать.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские граждане будут депортированы, а их право на пребывание в Польше не будет продлено. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас вслед за польским коллегой пообещал помочь Украине вернуть мужчин, достигших призывного возраста, но покинувших страну, чтобы избежать отправки на фронт. Кащюнас исключил возможность депортации, но сказал, что в координации с Польшей могут быть рассмотрены различные варианты, в частности, по его словам, украинцам можно ограничить социальные льготы, разрешения на работу и т. д.