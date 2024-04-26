МВД Польши пообещало временную защиту украинским беженцам без паспортов

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские граждане будут депортированы, а их право на пребывание в Польше не будет продлено. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас вслед за польским коллегой пообещал помочь Украине вернуть мужчин, достигших призывного возраста, но покинувших страну, чтобы избежать отправки на фронт. Кащюнас исключил возможность депортации, но сказал, что в координации с Польшей могут быть рассмотрены различные варианты, в частности, по его словам, украинцам можно ограничить социальные льготы, разрешения на работу и т. д.