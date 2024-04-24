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Польша выразила готовность вернуть на Украину мужчин призывного возраста

Ведомости

Польша готова помочь Украине в возвращении граждан мужского пола военного возраста для участия в боевых действиях. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.

23 апреля украинское правительство объявило о правилах, согласно которым паспорта для мужчин призывного возраста могут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах. В результате мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые – украинские консульства прекратили их обслуживать.

Косиняк-Камыш сказал, что не удивлен, что Украина принял такое решение – власти делают все, чтобы обеспечить фронт новыми солдатами.

«Я думаю, что многие наши соотечественники возмущались и возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в кафе и слышат о том, сколько усилий нам нужно, чтобы помочь Украине. Я не удивлен, что украинцы, находящиеся на фронте, оправдывают обиды на своих сверстников, разбросанных по миру», – заявил польский министр.

Он напомнил, что Польша давно предлагала украинской стороне помочь в выявлении тех, кто подлежит военной службе и должен отправиться в Украину.

«Однако форма нашей помощи больше зависит от украинской стороны», – добавил он.

С 23 апреля МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста за границей. Исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину. Распоряжение МИДа действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации», который вступит в силу в мае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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