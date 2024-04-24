Польша выразила готовность вернуть на Украину мужчин призывного возраста
Польша готова помочь Украине в возвращении граждан мужского пола военного возраста для участия в боевых действиях. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.
23 апреля украинское правительство объявило о правилах, согласно которым паспорта для мужчин призывного возраста могут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах. В результате мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые – украинские консульства прекратили их обслуживать.
Косиняк-Камыш сказал, что не удивлен, что Украина принял такое решение – власти делают все, чтобы обеспечить фронт новыми солдатами.
«Я думаю, что многие наши соотечественники возмущались и возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в кафе и слышат о том, сколько усилий нам нужно, чтобы помочь Украине. Я не удивлен, что украинцы, находящиеся на фронте, оправдывают обиды на своих сверстников, разбросанных по миру», – заявил польский министр.
Он напомнил, что Польша давно предлагала украинской стороне помочь в выявлении тех, кто подлежит военной службе и должен отправиться в Украину.
«Однако форма нашей помощи больше зависит от украинской стороны», – добавил он.
С 23 апреля МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста за границей. Исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину. Распоряжение МИДа действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации», который вступит в силу в мае.