Польша выразила готовность вернуть на Украину мужчин призывного возраста

«Я думаю, что многие наши соотечественники возмущались и возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в кафе и слышат о том, сколько усилий нам нужно, чтобы помочь Украине. Я не удивлен, что украинцы, находящиеся на фронте, оправдывают обиды на своих сверстников, разбросанных по миру», – заявил польский министр.