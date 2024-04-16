Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Ранее в тот же день украинские СМИ сообщили, что документ был направлен на подпись главе государства. Законопроект перед этим подписал спикер украинского парламента. 14 апреля первый зампредседателя Рады Александр Корниенко сообщил, что Зеленский может подписать закон в течение двух недель.
11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Документ направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные. Мужчины в возрасте 18-60 лет должны будут в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника. В случае нарушения сроков предусматривается штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.), а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата.
10 апреля депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по национальной безопасности и обороне Украины решил убрать из законопроекта положение о демобилизации после максимального срока службы в три года.