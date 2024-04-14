В Раде ожидают подписания закона о мобилизации в течение двух недель
Президент Украины Владимир Зеленский может подписать законопроект об ужесточении мобилизации в течение двух недель, сообщил первый зампредседателя Верховной Рады Александр Корниенко.
В Раде не зарегистрированы постановления, которые могут блокировать подписание спикером парламента Русланом Стефанчуком принятых изменений в закон о мобилизации, сообщил Корниенко. В связи с этим уже 15 апреля председатель Рады сможет подписать документ и направить его президенту.
«Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих дня их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет подписать его, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет», – приводит его слова издание «Главком».
При оптимистичном сценарии, как отметил Корниенко, документ вступит в силу после публикации за следующие две недели, при этом часть норм начнет действовать сразу, а некоторые – через месяц.
11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Документ, как напоминает издание, направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные. Мужчины в возрасте 18-60 лет должны будут в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника. В случае нарушения сроков предусматривается штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.) – рост в 10 раз по сравнению с текущими штрафами, а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата. Также в документе снижен возраст, с которого начинается мобилизация, с 27 до 25 лет.
10 апреля депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по национальной безопасности и обороне Украины решил убрать из законопроекта положение о демобилизации после максимального срока службы в три года.