В Раде ожидают подписания закона о мобилизации в течение двух недель

11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Документ, как напоминает издание, направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные. Мужчины в возрасте 18-60 лет должны будут в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника. В случае нарушения сроков предусматривается штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.) – рост в 10 раз по сравнению с текущими штрафами, а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата. Также в документе снижен возраст, с которого начинается мобилизация, с 27 до 25 лет.