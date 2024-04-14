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В Раде ожидают подписания закона о мобилизации в течение двух недель

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать законопроект об ужесточении мобилизации в течение двух недель, сообщил первый зампредседателя Верховной Рады Александр Корниенко. 

В Раде не зарегистрированы постановления, которые могут блокировать подписание спикером парламента Русланом Стефанчуком принятых изменений в закон о мобилизации, сообщил Корниенко. В связи с этим уже 15 апреля председатель Рады сможет подписать документ и направить его президенту.

«Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих дня их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет подписать его, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет», – приводит его слова издание «Главком».

При оптимистичном сценарии, как отметил Корниенко, документ вступит в силу после публикации за следующие две недели, при этом часть норм начнет действовать сразу, а некоторые – через месяц.

11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Документ, как напоминает издание, направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные. Мужчины в возрасте 18-60 лет должны будут в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника. В случае нарушения сроков предусматривается штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.) – рост в 10 раз по сравнению с текущими штрафами, а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата. Также в документе снижен возраст, с которого начинается мобилизация, с 27 до 25 лет.

10 апреля депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по национальной безопасности и обороне Украины решил убрать из законопроекта положение о демобилизации после максимального срока службы в три года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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