Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации

10 апреля Гончаренко сообщил, что комитет по национальной безопасности и обороне Украины решил убрать из законопроекта положение о демобилизации после максимального срока службы в три года. «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что норму исключили по инициативе главкома ВСУ Александра Сырского. По данным издания, вопрос о демобилизации будет рассмотрен в отдельном законопроекте.