Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации
Верховная рада Украины приняла во втором, окончательном чтении закон, ужесточающий мобилизацию. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
«Все! Закон о мобилизации принят! За – 283», – написал он.
До голосования по закону об ужесточении мобилизации 227-мя голосами было принято решение исключить из него норму о демобилизации, чтобы рассмотреть этот вопрос отдельно. Гончаренко уточнил, что голосовал против принятия закона, поскольку считает, что в документе должны быть четко прописаны сроки службы.
7 февраля Верховная рада одобрила законопроект в первом чтении. Его поддержали 243 парламентария из 450. Законопроект ранее вызвал бурную дискуссию в украинском обществе. В частности, из законопроекта пытались убрать отсрочки по II и III группам инвалидности, но в последней редакции эта норма сохранилась.
Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов. Также в документе снижен возраст, с которого начинается мобилизация, с 27 до 25 лет.
10 апреля Гончаренко сообщил, что комитет по национальной безопасности и обороне Украины решил убрать из законопроекта положение о демобилизации после максимального срока службы в три года. «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что норму исключили по инициативе главкома ВСУ Александра Сырского. По данным издания, вопрос о демобилизации будет рассмотрен в отдельном законопроекте.