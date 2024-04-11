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Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации

Ведомости

Верховная рада Украины приняла во втором, окончательном чтении закон, ужесточающий мобилизацию. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. 

«Все! Закон о мобилизации принят! За – 283», – написал он. 

До голосования по закону об ужесточении мобилизации 227-мя голосами было принято решение исключить из него норму о демобилизации, чтобы рассмотреть этот вопрос отдельно. Гончаренко уточнил, что голосовал против принятия закона, поскольку считает, что в документе должны быть четко прописаны сроки службы.

7 февраля Верховная рада одобрила законопроект в первом чтении. Его поддержали 243 парламентария из 450. Законопроект ранее вызвал бурную дискуссию в украинском обществе. В частности, из законопроекта пытались убрать отсрочки по II и III группам инвалидности, но в последней редакции эта норма сохранилась. 

Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов. Также в документе снижен возраст, с которого начинается мобилизация, с 27 до 25 лет.

10 апреля Гончаренко сообщил, что комитет по национальной безопасности и обороне Украины решил убрать из законопроекта положение о демобилизации после максимального срока службы в три года. «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что норму исключили по инициативе главкома ВСУ Александра Сырского. По данным издания, вопрос о демобилизации будет рассмотрен в отдельном законопроекте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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