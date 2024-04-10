Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, разрешающий мобилизацию осужденных в ВСУ. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За законопроект о мобилизации осужденных лиц проголосовал 281 депутат, воздержались 29. Проголосовавших против не было.
Для мобилизации осужденных они должны будут дать на это согласие и пройти медкомиссию, а командиры подразделений ВСУ – дать свое согласие на принятие таких новобранцев. Мобилизовавшиеся осужденные получат условно-досрочное освобождение. Исключением станут осужденные, совершившие преступления против основ национальной безопасности, убийцы, насильники, педофилы и совершившие ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.
В апреле стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва на срочную службу в Украине с 27 до 25 лет. Таким образом, под призыв будут попадать граждане от 18 до 25 лет. В феврале Зеленский также утвердил законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.