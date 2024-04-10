Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных

В апреле стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва на срочную службу в Украине с 27 до 25 лет. Таким образом, под призыв будут попадать граждане от 18 до 25 лет. В феврале Зеленский также утвердил законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.