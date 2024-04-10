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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных

Ведомости

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, разрешающий мобилизацию осужденных в ВСУ. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За законопроект о мобилизации осужденных лиц проголосовал 281 депутат, воздержались 29. Проголосовавших против не было.

Для мобилизации осужденных они должны будут дать на это согласие и пройти медкомиссию, а командиры подразделений ВСУ – дать свое согласие на принятие таких новобранцев. Мобилизовавшиеся осужденные получат условно-досрочное освобождение. Исключением станут осужденные, совершившие преступления против основ национальной безопасности, убийцы, насильники, педофилы и совершившие ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.

В апреле стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва на срочную службу в Украине с 27 до 25 лет. Таким образом, под призыв будут попадать граждане от 18 до 25 лет. В феврале Зеленский также утвердил законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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