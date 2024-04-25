Литва выразила готовность помочь Украине в возвращении уклонистов
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас вслед за польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышом пообещал помочь Украине вернуть мужчин, достигших призывного возраста, но покинувших страну, чтобы избежать отправки на фронт. Об этом пишет британская газета The Financial Times.
Кащюнас исключил возможность депортации, но сказал, что в координации с Польшей могут быть рассмотрены различные варианты.
«Можно [ограничить] социальные льготы, разрешения на работу, документы, есть другие варианты, о которых я также слышал от польской стороны», – сказал он, добавив, что «это правильный путь».
Издание отмечает, что, по данным Евростата и польского Центрального банка, в стране находится около 200 000 мужчин-украинцев. Украина приостановила предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста, проживающим за границей, в том числе в Польше, что затрудняет их пребывание в стране.
Косиняк-Камыш ранее заявил, что украинские граждане будут депортированы, а их право на пребывание в Польше не будет продлено. Отвечая на вопрос, согласится ли Польша перевезти их обратно на Украину, он сказал: «Все возможно».
23 апреля украинское правительство объявило о правилах, согласно которым паспорта для мужчин призывного возраста могут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах. В результате мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые: украинские консульства прекратили их обслуживать.