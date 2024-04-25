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Беженцы с Украины смогут остаться в Германии с просроченными паспортами

Ведомости

Распоряжение министерства иностранных дел Украины о приостановке консульского обслуживания своих граждан призывного возраста за рубежом не повлияет на их статус беженцев в Германии. Об этом пишет Deutsche Welle (DW, признана иноагентом в РФ) со ссылкой на ответ берлинского сената на запрос издания.

Предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает обязательного наличия у них действующего паспорта. Главное, чтобы у немецких властей была возможность установить личность человека каким-либо образом, передает DW ответ представителя берлинского сената.

С 23 апреля МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста – от 18 до 60 лет – за границей. Исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину. Распоряжение МИДа действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации», который вступит в силу в мае.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных. Так, мужчины в возрасте 18-60 лет должны будут в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника. В случае нарушения сроков предусматривается штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.), а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата.

Еще сотрудники полиции, погранслужбы и ТЦК смогут задерживать военнообязанных, если они не предоставят им по первому требованию военно-учетные документы. Без военного билета граждане также не смогут получить новые паспорта за рубежом. При этом сам военный билет граждане смогут получить лишь на территории Украины.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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