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Киев запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам за границей

Ведомости

МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста за границей. Соответствующее письмо замминистра иностранных дел Украины Андрея Сибиги было опубликовано в газете «Зеркало недели».

«Поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», – указано в письме, подписанном Сибиги.

Согласно документу, исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину. Распоряжение МИД действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации», который вступит в силу в мае.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Документ направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные. Мужчины в возрасте 18-60 лет должны будут в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника. В случае нарушения сроков предусматривается штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.), а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата. 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал данный закон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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