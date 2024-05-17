Зеленский подписал закон о повышении штрафов за уклонение от мобилизации

За неявку в военкомат по повестке или необновление учетных данных устанавливается штраф от 17 000 до 25 500 гривен (от 40 000 до 59 000 руб.), для должностных лиц он составит от 34 000 до 59 500 гривен (от 78 000 до 136 600 руб.). Территориальные центры комплектования (ТЦК) могут вынести постановление о наложении штрафа заочно, без присутствия гражданина. За неуплату может грозить принудительное взыскание долга, блокировка банковских счетов и арест имущества.