Зеленский подписал закон о повышении штрафов за уклонение от мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за военные правонарушения, который в несколько раз повышает штрафы за уклонение от мобилизации, следует из данных на сайте Верховной рады.
За неявку в военкомат по повестке или необновление учетных данных устанавливается штраф от 17 000 до 25 500 гривен (от 40 000 до 59 000 руб.), для должностных лиц он составит от 34 000 до 59 500 гривен (от 78 000 до 136 600 руб.). Территориальные центры комплектования (ТЦК) могут вынести постановление о наложении штрафа заочно, без присутствия гражданина. За неуплату может грозить принудительное взыскание долга, блокировка банковских счетов и арест имущества.
Кроме того, за уклонение от мобилизации разрешат задерживать до трех часов для составления протокола, при необходимости установить личность или обстоятельства правонарушения – до трех суток.
Зеленский также подписал закон о мобилизации некоторых категорий заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
8 мая депутат парламента Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада Украины подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации, которые 16 апреля утвердил Зеленский. Изменения предусматривают передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяет перечень граждан, подлежащих призыву, и др.
22 апреля МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста за границей.
Согласно документу, исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину. Распоряжение МИДа действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации», который вступит в силу в мае.