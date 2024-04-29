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На Украине возбудили более 11 000 уголовных дел по факту уклонения от призыва

Ведомости

Украинские правоохранительные органы возбудили более 11 000 уголовных дел за уклонение от призыва, лидерами антирейтинга стали Закарпатская, Николаевская и Днепропетровская области, сообщило издание NV со ссылкой на ответ офиса генпрокурора республики.

С начала российской спецоперации на Украине было заведено почти 11 300 дел по ст. 336. уголовного кодекса страны (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период). 6745 дел открыли во второй год боевых действий, а больше всего нарушений выявили в Закарпатской (660), Николаевской (637) и Днепропетровской (635) областях.

На Украине также расследовали дела по ст. 335 (уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава). В 2022 г. было открыто 92 уголовных производства по этой статье, в прошлом году – всего два таких дела.

Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 6 февраля 2024 г. Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию в стране еще на 90 дней – до 13 мая 2024 г.

Представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко в апреле говорил, что ежедневно выехать из страны пытаются до 10 уклонистов. Чаще всего, по его словам, уклонисты пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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