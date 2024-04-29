На Украине возбудили более 11 000 уголовных дел по факту уклонения от призыва

С начала российской спецоперации на Украине было заведено почти 11 300 дел по ст. 336. уголовного кодекса страны (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период). 6745 дел открыли во второй год боевых действий, а больше всего нарушений выявили в Закарпатской (660), Николаевской (637) и Днепропетровской (635) областях.