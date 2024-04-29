На Украине возбудили более 11 000 уголовных дел по факту уклонения от призыва
Украинские правоохранительные органы возбудили более 11 000 уголовных дел за уклонение от призыва, лидерами антирейтинга стали Закарпатская, Николаевская и Днепропетровская области, сообщило издание NV со ссылкой на ответ офиса генпрокурора республики.
С начала российской спецоперации на Украине было заведено почти 11 300 дел по ст. 336. уголовного кодекса страны (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период). 6745 дел открыли во второй год боевых действий, а больше всего нарушений выявили в Закарпатской (660), Николаевской (637) и Днепропетровской (635) областях.
На Украине также расследовали дела по ст. 335 (уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава). В 2022 г. было открыто 92 уголовных производства по этой статье, в прошлом году – всего два таких дела.
Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 6 февраля 2024 г. Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию в стране еще на 90 дней – до 13 мая 2024 г.
Представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко в апреле говорил, что ежедневно выехать из страны пытаются до 10 уклонистов. Чаще всего, по его словам, уклонисты пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией.