Погранслужба Украины: до 10 уклонистов ежедневно пытаются покинуть страну

Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 6 февраля 2024 г. Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию в стране еще на 90 дней – до 13 мая 2024 г.