Погранслужба Украины: до 10 уклонистов ежедневно пытаются покинуть страну
Ежедневно выехать с Украины пытаются до 10 уклонистов. Об этом сообщил представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает телеканал ТСН.
«Конечно, есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. Такие случаи ежедневно фиксируются на границе. Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы», – сказал он.
Чаще всего, по его словам, уклонисты пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией. Демченко отметил, что украинская граница усилена, пограничники действуют совместно с правоохранителями, чтобы пресекать попытки незаконного выезда с Украины.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.
Эксперты в разговоре с «Ведомостями» ранее говорили о непопулярности закона о мобилизации в украинском обществе. В то же время, отмечал заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, это не помешает Киеву проводить облавы уклонистов и перебрасывать украинцев на линию фронта.
Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 6 февраля 2024 г. Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию в стране еще на 90 дней – до 13 мая 2024 г.