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Погранслужба Украины: до 10 уклонистов ежедневно пытаются покинуть страну

Ведомости

Ежедневно выехать с Украины пытаются до 10 уклонистов. Об этом сообщил представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает телеканал ТСН. 

«Конечно, есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. Такие случаи ежедневно фиксируются на границе. Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы», – сказал он. 

Чаще всего, по его словам, уклонисты пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией. Демченко отметил, что украинская граница усилена, пограничники действуют совместно с правоохранителями, чтобы пресекать попытки незаконного выезда с Украины. 

11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов. 

Эксперты в разговоре с «Ведомостями» ранее говорили о непопулярности закона о мобилизации в украинском обществе. В то же время, отмечал заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, это не помешает Киеву проводить облавы уклонистов и перебрасывать украинцев на линию фронта.

Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 6 февраля 2024 г. Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию в стране еще на 90 дней – до 13 мая 2024 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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