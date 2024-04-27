NYT: США настаивали, чтобы Украина решила проблему мобилизации

Правительство Украины приняло новый закон о мобилизации, направленный на увеличение численности войск, и усилило патрулирование границ для поимки уклонистов. Теперь украинские чиновники нацелились на людей, которые уже покинули страну. 23 апреля Киев объявил о правилах, согласно которым паспорта для мужчин призывного возраста могут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах. В результате мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые: украинские консульства прекратили их обслуживать.