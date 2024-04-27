NYT: США настаивали, чтобы Украина решила проблему мобилизации
Когда американские официальные лица оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, они также требовали, чтобы украинские власти решили проблемы, связанные с мобилизацией, пишет The New York Times.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время визита в Киев на этой неделе отметил, что мобилизационные усилия Украины имеют не меньшее значение, чем поставки снарядов.
«Украина должна быть уверена, что у нее есть люди, необходимые для борьбы», – сказал он на пресс-конференции.
Правительство Украины приняло новый закон о мобилизации, направленный на увеличение численности войск, и усилило патрулирование границ для поимки уклонистов. Теперь украинские чиновники нацелились на людей, которые уже покинули страну. 23 апреля Киев объявил о правилах, согласно которым паспорта для мужчин призывного возраста могут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах. В результате мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые: украинские консульства прекратили их обслуживать.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова помочь Украине в возвращении граждан мужского пола военного возраста для участия в боевых действиях. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас вслед за польским коллегой пообещал помочь Украине вернуть мужчин, достигших призывного возраста, но покинувших страну, чтобы избежать отправки на передовую. Кащюнас исключил возможность депортации, но сказал, что в координации с Польшей могут быть рассмотрены различные варианты, в частности, по его словам, украинцам можно ограничить социальные льготы, разрешения на работу и т. д.
26 апреля министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский заявил, что Польша предоставит временную защиту украинским беженцам без действующих паспортов. На данный момент защита действует до 30 июня.