Патриарх Кирилл заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали храмы и монастыри Русской церкви в Курской области. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте патриархии.
«Особую горечь вызывает и то, что были нанесены целенаправленные удары по храмам и монастырям Русской православной церкви», – отметил он.
Глава РПЦ поблагодарил укрывших мирных жителей от атак в Свято-Троицком храме Суджи. Патриарх Кирилл дал указание синодальному отделу по благотворительности принять участие в оказании помощи пострадавшим в Курской области.
«По мере сил и возможностей, учитывая всю опасность военных действий, оказывают помощь и духовную поддержку мирным жителям и сотрудники отдела по социальному служению Курской епархии. Мною дано также указание Синодальному отделу по церковной благотворительности принять участие в оказании помощи пострадавшим людям», – сообщил патриарх.
ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. 7 августа глава Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что группировка украинских войск достигает 1000 человек.