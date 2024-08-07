Патриарх Кирилл заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам

ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. 7 августа глава Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что группировка украинских войск достигает 1000 человек.