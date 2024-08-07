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Патриарх Кирилл заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали храмы и монастыри Русской церкви в Курской области. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте патриархии.

«Особую горечь вызывает и то, что были нанесены целенаправленные удары по храмам и монастырям Русской православной церкви», – отметил он.

Глава РПЦ поблагодарил укрывших мирных жителей от атак в Свято-Троицком храме Суджи. Патриарх Кирилл дал указание синодальному отделу по благотворительности принять участие в оказании помощи пострадавшим в Курской области.

«По мере сил и возможностей, учитывая всю опасность военных действий, оказывают помощь и духовную поддержку мирным жителям и сотрудники отдела по социальному служению Курской епархии. Мною дано также указание Синодальному отделу по церковной благотворительности принять участие в оказании помощи пострадавшим людям», – сообщил патриарх.

ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. 7 августа глава Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что группировка украинских войск достигает 1000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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