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Медведев: спецоперация на Украине должна приобрести экстерриториальный характер

Ведомости

После атак ВСУ на Курскую область спецоперация должна приобрети открыто экстерриториальный характер, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале.

«Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», – написал он, добавив, что не должно быть никаких ограничений «в смысле неких кем-то признаваемых границ» Украины. По словам Медведева, теперь об этом «можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов».

Медведев заявил, что спецоперация с момента атаки ВСУ на Курскую область – это не просто «операция по возврату наших официальных территорий». Он призвал всех осознать, что Россия остановится только тогда, когда посчитает для себя «приемлемым и выгодным». Медведев подчеркнул, что лучшая память о погибших военнослужащих и мирных жителях – это «продуманное возмездие». Он также пожелал выздоровления всем, кто получил ранения.

ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. 7 августа глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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