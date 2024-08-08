Медведев: спецоперация на Украине должна приобрести экстерриториальный характер
После атак ВСУ на Курскую область спецоперация должна приобрети открыто экстерриториальный характер, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале.
«Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», – написал он, добавив, что не должно быть никаких ограничений «в смысле неких кем-то признаваемых границ» Украины. По словам Медведева, теперь об этом «можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов».
Медведев заявил, что спецоперация с момента атаки ВСУ на Курскую область – это не просто «операция по возврату наших официальных территорий». Он призвал всех осознать, что Россия остановится только тогда, когда посчитает для себя «приемлемым и выгодным». Медведев подчеркнул, что лучшая память о погибших военнослужащих и мирных жителях – это «продуманное возмездие». Он также пожелал выздоровления всем, кто получил ранения.
ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. 7 августа глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено.