Медведев: спецоперация на Украине должна приобрести экстерриториальный характер

«Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», – написал он, добавив, что не должно быть никаких ограничений «в смысле неких кем-то признаваемых границ» Украины. По словам Медведева, теперь об этом «можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов».