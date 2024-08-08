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Алаудинов с бойцами «Ахмата» прибыл в Курскую область

Ведомости

Отряд спецназа «Ахмат» прибыл в Курскую область, где ведутся бои с вооруженными силами Украины. Об этом в видеообращении в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«И я уже нахожусь в Курской области, и спецназ «Ахмата», один из отрядов, находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело во благо нашего государства», – заявил Алаудинов.

Он добавил, что «ничего критического, трагического не произошло», признав при этом, что противник зашел на приграничные территории.

В то же время, уверен Алаудинов, вооруженные силы Украины (ВСУ) будут уничтожены и спецоперация завершится в этом году победой России.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа заявил, что ВСУ начали наступление на границе Курской области в 5:30 утра 6 августа группой военных до 1000 человек. По его словам, продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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