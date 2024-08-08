Алаудинов с бойцами «Ахмата» прибыл в Курскую область
Отряд спецназа «Ахмат» прибыл в Курскую область, где ведутся бои с вооруженными силами Украины. Об этом в видеообращении в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«И я уже нахожусь в Курской области, и спецназ «Ахмата», один из отрядов, находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело во благо нашего государства», – заявил Алаудинов.
Он добавил, что «ничего критического, трагического не произошло», признав при этом, что противник зашел на приграничные территории.
В то же время, уверен Алаудинов, вооруженные силы Украины (ВСУ) будут уничтожены и спецоперация завершится в этом году победой России.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа заявил, что ВСУ начали наступление на границе Курской области в 5:30 утра 6 августа группой военных до 1000 человек. По его словам, продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено.