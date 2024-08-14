Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ВС РФ не допустили прорыва групп ВСУ у пяти населенных пунктов Курской области

Ведомости

Российские военнослужащие пресекли попытки мобильных групп вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на бронетехнике вглубь у Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Прорыв не был допущен благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север», ударам армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, а также применению артиллерии, уточнили в военном ведомстве.

За сутки ВСУ потеряли до 270 военных и 16 единиц бронетехники. Всего с начала вторжения на Курском направлении погибли, как утверждается, до 2300 украинских военнослужащих, были уничтожены 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, после вторжения на территорию региона украинских войск. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в Курской области 12 человек из числа мирных жителей погибли. Известно также о 121 пострадавшем.

14 августа командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные завершают блокирование украинских военных в Курской области. Он также рассказал о намерении ВСУ захватить Курскую АЭС 11 августа, чтобы выйти на переговоры со своим ультиматумом.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных