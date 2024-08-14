ВС РФ не допустили прорыва групп ВСУ у пяти населенных пунктов Курской области
Российские военнослужащие пресекли попытки мобильных групп вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на бронетехнике вглубь у Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Прорыв не был допущен благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север», ударам армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, а также применению артиллерии, уточнили в военном ведомстве.
За сутки ВСУ потеряли до 270 военных и 16 единиц бронетехники. Всего с начала вторжения на Курском направлении погибли, как утверждается, до 2300 украинских военнослужащих, были уничтожены 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, после вторжения на территорию региона украинских войск. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в Курской области 12 человек из числа мирных жителей погибли. Известно также о 121 пострадавшем.