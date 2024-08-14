ВС РФ не допустили прорыва групп ВСУ у пяти населенных пунктов Курской области

За сутки ВСУ потеряли до 270 военных и 16 единиц бронетехники. Всего с начала вторжения на Курском направлении погибли, как утверждается, до 2300 украинских военнослужащих, были уничтожены 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.