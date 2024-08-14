В МИД РФ заявили о «долгосрочной паузе» в теме мирных переговоров по Украине
Атакой на Курскую область Киев поставил на долгосрочную паузу тему мирных переговоров по Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», – заявил он.
Мирошник считает, что от итогов противостояния на поле боя и будут зависеть дальнейшие варианты выстраивания взаимоотношений или попыток урегулирования украинского конфликта.
«Увы, другие направления, в частности переговорный трек, попытки достигать, искать варианты адекватного разрешения этой ситуации, по крайней мере. Вылазка в Курске: да, Украина максимально сделала все для того, чтобы остановить любые попытки поиска мирного пути урегулирования, потому что с безумным партнером вести переговоры, ну, скажем так, себе дороже», – пояснил Мирошник.
По его словам, последние действия Киева доказывают, что Украина предпримет любые действия, «чтобы угодить своим западным партнерам, попытаться отработать тот кредит средств или инвестиции, которые в них вложены», и будет абсолютно игнорировать все нормы и договоренности.
«Поэтому сейчас, при всем богатстве выбора, мы сосредоточены на военных действиях и на создании, сборе партнеров, которые недовольны складывающейся ситуацией», – заключил посол.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км.