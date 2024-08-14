В МИД РФ заявили о «долгосрочной паузе» в теме мирных переговоров по Украине

«Увы, другие направления, в частности переговорный трек, попытки достигать, искать варианты адекватного разрешения этой ситуации, по крайней мере. Вылазка в Курске: да, Украина максимально сделала все для того, чтобы остановить любые попытки поиска мирного пути урегулирования, потому что с безумным партнером вести переговоры, ну, скажем так, себе дороже», – пояснил Мирошник.