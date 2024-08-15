Кириенко посетил Курчатов в Курской области
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. В городе расположена Курская АЭС.
«В Курчатове встретился с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации Президента России. В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме», – написал он в Telegram.
Кириенко и Смирнов посетили строительную площадку Курской АЭС-2, а также обсудили текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. В том числе, реализацию проектов по обновлению инфраструктуры и созданию безопасной среды для жителей.
Сейчас в Курской области продолжается операция ВСУ, начавшаяся 6 августа. На фоне вторжения украинских сил 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Вечером 14 августа Смирнов объявил об эвакуации приграничного Глушковского района.
14 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ рассчитывали к 11 августа захватить Курскую АЭС (в 65 км от границы и 37 км от областного центра – Курска).