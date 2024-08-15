Граничащие с Украиной регионы будут голосовать досрочно

Граничащие с Украиной регионы будут голосовать досрочноПрежде с такими технологиями боролись, но сейчас «другая реальность», сказала Элла Памфилова
Центризбирком (ЦИК) принял постановление, которое, судя по всему, призвано установить особые правила проведения выборов на граничащих с Украиной территориях – в связи с атакой ВСУ. Проект в повестке назывался так: «О дополнительных мерах по обеспечению избирательных прав граждан на территориях отдельных субъектов Российской Федерации». Документ на момент подписания номера в печать опубликован не был. Он, как следует из сообщения в Telegram-канале ЦИК, позволит с 28 августа в восьми приграничных регионах «по решению избирательных комиссий» проводить досрочное голосование сразу нескольких видов: на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях и «на территориях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено». Что это, в сообщении не уточняется.
Такой порядок голосования может быть организован в Белгородской, Брянской, Курской областях, где объявлен режим контртеррористической операции, а также в Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. «Не все перечисленные субъекты имеют необходимость пользоваться данным постановлением, которое позволяет им ввести досрочное голосование не более чем за 10 дней до дня голосования», – уточнил в ходе заседания зампредседателя ЦИК Николай Булаев. В целом же аналогичная норма показала свою эффективность на выборах в четырех новых регионах, напомнил он: «Я думаю, что принятие этого постановления позволит нам существенным образом расширить возможности голосования для большего количества избирателей, которые по тем или иным обстоятельствам не смогут проголосовать на своих родных избирательных участках». По его словам, в постановлении отражается накопленный опыт и учтены те ситуации, «которые мы имеем на сегодняшний день в отдельных субъектах страны».
Другие выборы
В Брянской области будут выбирать депутатов в областную думу, городские и районные советы, в Белгородской пройдут довыборы депутатов в городской совет Белгорода, в Ростовской и Воронежской выберут глав ряда городов и поселений и депутатов в местные представительные органы, в Крыму – депутатов Госсовета и представительных органов муниципальных образований, в Севастополе – депутатов в заксобрание и советы двух муниципальных округов.
Над этим документом работали многие члены ЦИК, а также принимали участие председатель избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова и др. Памфилова напомнила, что комиссия с 2016 по 2021 г. «всеми силами изничтожала» досрочное голосование, поскольку считалось, что оно может быть одним из источников возможных нарушений. «Но сейчас мы живем другой жизнью, другая реальность. Мы не можем не учитывать те вызовы, с которыми сталкиваются наши коллеги, особенно в регионах, которые мы называем приграничными», – подчеркнула Памфилова. При этом, по ее словам, чем больше агрессии со стороны «злобного агрессивного западного меньшинства», тем больше люди желают участвовать в выборах.
«Исключительные формы голосования – это не новшество, опыт их реализации есть у комиссий с 2020 г. в связи с ковидом», – напомнил «Ведомостям» юрист Олег Захаров. Хотя сейчас другие обстоятельства, сами способы упрощения доступа избирателей к выборам в экстремальных условиях остались те же – к обычному голосованию на участке и выездным урнам добавляются досрочное и «придомовое» голосование, пояснил он. «На практике это значит, что в отдаленные села можно заранее направить членов избиркома с урной, не дожидаясь дня выборов. Стол с бюллетенями и кабинку с урной также можно развернуть на свежем воздухе, во дворе многоэтажки или рядом с поселковым домом культуры, тогда все прохожие и жители близлежащих домов смогут там проголосовать», – уточнил Захаров. Вместе с тем сохраняется и обычное голосование, добавил юрист.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По информации от 12 августа, под контролем ВСУ были 28 населенных пунктов. В Курске планируются выборы губернатора, а также выборы муниципальных глав и депутатов в 18 районах.
В мае 2023 г. президент Владимир Путин подписал поправки в закон, разрешающие проведение выборов на территориях России даже при военном положении: оно объявлено в новых регионах и именно поэтому выборы проходили там по особым правилам. Глава региона, на территории которого введено военное положение, может направить заявку в ЦИК с целью проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны. Если ЦИК одобряет проведение выборов или референдума, он обязан уведомить об этом президента.