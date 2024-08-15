Граничащие с Украиной регионы будут голосовать досрочно

«Исключительные формы голосования – это не новшество, опыт их реализации есть у комиссий с 2020 г. в связи с ковидом», – напомнил «Ведомостям» юрист Олег Захаров. Хотя сейчас другие обстоятельства, сами способы упрощения доступа избирателей к выборам в экстремальных условиях остались те же – к обычному голосованию на участке и выездным урнам добавляются досрочное и «придомовое» голосование, пояснил он. «На практике это значит, что в отдаленные села можно заранее направить членов избиркома с урной, не дожидаясь дня выборов. Стол с бюллетенями и кабинку с урной также можно развернуть на свежем воздухе, во дворе многоэтажки или рядом с поселковым домом культуры, тогда все прохожие и жители близлежащих домов смогут там проголосовать», – уточнил Захаров. Вместе с тем сохраняется и обычное голосование, добавил юрист.