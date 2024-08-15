Подоляк: Киев обсуждал с Западом операцию в Курской области
Киев признал, что операция в Курской области обсуждалась с Западом. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Independent.
«Есть определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности и которые должны происходить на местном уровне. Но были обсуждения между партнерами, просто не публичные», – сказал он.
С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.
8 августа Подоляк назвал целью прорыва ВСУ усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность переговоров с Украиной, заявив, что о них не может быть и речи «с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям».
В июне Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной, которые включали вывод украинских войск за административные границы Запорожской и Херсонской областей, а также территорию Донбасса и признание их российскими на международном уровне. Украина на эти условия не согласилась. 13 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что предложения Путина больше не актуальны.