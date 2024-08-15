Подоляк: Киев обсуждал с Западом операцию в Курской области

В июне Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной, которые включали вывод украинских войск за административные границы Запорожской и Херсонской областей, а также территорию Донбасса и признание их российскими на международном уровне. Украина на эти условия не согласилась. 13 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что предложения Путина больше не актуальны.