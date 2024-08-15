Почему аннулирована инициатива Путина о переговорах с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский (Кремль не признает его легитимность с мая, когда закончился пятилетний срок полномочий) сознательно пошел на эскалацию конфликта, чтобы сорвать даже гипотетические переговоры по прекращению боевых действий, полагает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его мнению, вторжение ВСУ в Курскую область было согласовано с Западом, чтобы впоследствии попытаться выйти на новый переговорный трек, где Москва была бы вынуждена пойти на очень серьезные уступки, если не выбить украинских военных с территории области: «Это поведение заметно по реакции западных элит: они мало того что не осудили действия Киева, а открыто их поддержали».