Почему аннулирована инициатива Путина о переговорах с Украиной

Почему аннулирована инициатива Путина о переговорах с УкраинойМосква не будет вести диалог под давлением, считают эксперты
Кремль и российская дипломатия отреагировали на вторжение ВСУ в Курскую область: июньское мирное предложение президента Владимира Путина, весьма щедрое для Киева, перестало быть актуальным. Вернуться к вопросу о переговорах можно будет минимум после завершения операции на этой территории, считают эксперты, но такой поворот вряд ли выгоден нынешнему руководству Украины, которое затягивает конфликт.
Позицию Москвы вечером 13 августа обозначил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский. Ранее российская сторона «выступила с очень щедрым предложением в адрес Украины, учитывая ее отчаянное положение на линии фронта», напомнил он. Путин выдвинул условия, которые помимо прочего включали в себя вывод украинских войск за административные границы Запорожской и Херсонской областей, а также с территории Донбасса и признание их российскими на международном уровне.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Об этом сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин по результатам переговоров Кулебы с главой МИД КНР Ван И 24 июля (ранее Киев от диалога отказывался). Мао тогда добавила, что переговоры должны быть рациональными и осмысленными: их необходимо направить на достижение справедливого и прочного мира.
Как заявил в ООН Полянский, Украина «горько пожалеет» о том, что ВСУ напали на Курскую область. «Неделю назад киевский режим выбрал эскалацию и войну, совершив выпад в отношении Курской области», – подчеркнул Полянский. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил 14 августа, что своими действиями Киев «поставил на долгосрочную паузу» процесс урегулирования конфликта с помощью переговоров.
Незадолго до заявления Полянского о вторжении ВСУ в Россию (началось 6 августа) высказался и сам Путин – на оперативном совещании в Ново-Огареве 12 августа.
«О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям <...> О чем с ними вообще можно говорить?» – заметил российский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский (Кремль не признает его легитимность с мая, когда закончился пятилетний срок полномочий) сознательно пошел на эскалацию конфликта, чтобы сорвать даже гипотетические переговоры по прекращению боевых действий, полагает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его мнению, вторжение ВСУ в Курскую область было согласовано с Западом, чтобы впоследствии попытаться выйти на новый переговорный трек, где Москва была бы вынуждена пойти на очень серьезные уступки, если не выбить украинских военных с территории области: «Это поведение заметно по реакции западных элит: они мало того что не осудили действия Киева, а открыто их поддержали».
8 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал целью прорыва ВСУ усиление позиций на переговорах. Боевые действия в пограничных районах Курской области продолжаются больше недели с момента прорыва ВСУ в регион с 6 августа. Президент США Джо Байден заявил 13 августа, что нападение на Курскую область «создает реальную дилемму для Путина», а Вашингтон в «постоянном контакте с украинцами». Действия Киева 13 августа поддержал и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
После выступления Полянского представитель Великобритании Кейт Джонс заявила, что Лондон будет оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока на земле «не будет обеспечен справедливый и устойчивый мир, основанный на принципах устава ООН и международного права». А американский дипломат Калеб Пейн обвинил в происходящем Москву.
Как считает Скориков, Запад поддержал наступление ВСУ, чтобы в том числе сорвать миротворческие усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который с этого года председательствует в ЕС. В Европе, продолжает эксперт, часть элит публично стали обсуждать инициативу венгров. «Для ястребов это было неприемлемо. Теперь они атаку ВСУ на Курскую область попытаются «продать» для последующего наращивания поставок вооружений и финансовой помощи Киеву со стороны Запада», – отметил эксперт.
В данный момент условия для возобновления мирных переговоров действительно хуже, чем это было до вторжения ВСУ на территорию Курской области, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, происходит коррекция российской внешнеполитической линии на украинском направлении: Москва не будет вести диалог под давлением.
В Курской области Украина продемонстрировала, что не нуждается в мирных инициативах России и сама желает говорить языком ультиматумов, говорит политолог Александр Немцев.
Пока российские военные не выбили украинские силы из пределов своей страны, для Москвы неприемлемы теоретические обсуждения перемирия, уверен Скориков: «В будущем стороны, возможно, сядут за стол переговоров, но, очевидно, Россия будет в них выступать с гораздо более жестких позиций и вряд ли будет вести их с действующей властью на Украине».
По мнению Кортунова, выход российских войск на государственную границу на курском участке едва ли станет переломным моментом для возобновления переговоров о перемирии. «Многое будет зависеть от дальнейших продвижений российской армии по линии соприкосновения на украинском направлении. Боюсь, в ближайшие месяцы рассчитывать на дипломатический прорыв не приходится», – считает эксперт.