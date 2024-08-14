Условия Путина по мирным переговорам с Украиной больше не актуальны

Действия ВСУ в Курской области спустя неделю наконец прокомментировали не только на уровне ведомств, но и на высшем уровне в Вашингтоне. Президент США Джо Байден заявил 13 августа, что нападение на Курскую область усложнило жизнь для российского руководства. «Это создает реальную дилемму для Путина, и мы были в прямом контакте, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока эти действия продолжаются», – говорит американский президент.