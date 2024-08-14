Условия Путина по мирным переговорам с Украиной больше не актуальны

Условия Путина по мирным переговорам с Украиной больше не актуальныПрорыв ВСУ в Курскую область поставил урегулирование «на долгую паузу»
Мирное предложение президента России Владимира Путина с условиями для урегулирования украинского конфликта, оглашенное в середине июня, больше не актуально. Об этом вечером 13 августа заявил на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, ранее российская сторона «выступила с очень щедрым предложением в адрес Украины, учитывая ее отчаянное положение на линии фронта».
Киев еще в июне не согласился на условия Путина, которые, помимо прочего, включали вывод украинских войск за административные границы Запорожской и Херсонской областей, а также территорию Донбасса и признание их российскими на международном уровне. Как заметил сам Полянский, Украина «горько пожалеет» о том, что ВСУ напали на Курскую область. «Неделю назад киевский режим выбрал эскалацию и войну, совершив выпад в отношении Курской области», – подчеркнул Полянский.
За два дня до заявления Полянского о последствиях действий ВСУ в Курской области и их влиянии на перспективы переговоров высказался и Путин. Как заявил глава государства 12 августа на совещании по ситуации в регионе, Украина подобным образом пытается укрепить свои переговорные позиции. Наряду с этим целями украинской операции являются остановка российского наступления, а также попытка «посеять рознь и раздоры в нашем обществе», оценил обстановку Путин. При этом уже тогда к возможности переговоров с Украиной президент отнесся весьма скептически.
«О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики (президент имел в виду Курскую АЭС, расположенную в 65 км от границы с Украиной. – «Ведомости»)? О чем с ними вообще можно говорить?» – заметил российский лидер.
Позицию российского президента 14 августа также подтвердил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он заявил, что своими действиями Киев «поставил на долгосрочную паузу» процесс урегулирования конфликта с помощью мирных переговоров. Как отметил Мирошник, в текущем положении украинское руководство ведет себя неадекватно, так что переговоры с ним были бы «противоестественными». Ему вторит и посол России в Великобритании Андрей Келин. По его словам, ранние заявления Киева о возможном диалоге с Москвой не подкреплены реальными действиями – «на деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов».
Действия ВСУ в Курской области спустя неделю наконец прокомментировали не только на уровне ведомств, но и на высшем уровне в Вашингтоне. Президент США Джо Байден заявил 13 августа, что нападение на Курскую область усложнило жизнь для российского руководства. «Это создает реальную дилемму для Путина, и мы были в прямом контакте, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока эти действия продолжаются», – говорит американский президент.
До этого в Пентагоне заявляли, что не считают прорыв ВСУ в Курскую область эскалацией. Представители Белого дома признавали, что не до конца понимают цели Киева в этой акции и избегали конкретной оценки произошедшего, ссылаясь на необходимость уточнения остановки в переговорах с украинской стороной.
До этого в течение недели Евросоюз заявлял о поддержке Украины. Как написал 13 августа в соцсети X верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, он выразил «полную поддержку со стороны ЕС борьбы народа Украины». Ранее, 8 августа, происходящее в российском регионе прокомментировал и представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, Киев ведет «законные оборонительные» действия и может поражать противника везде, где сочтет это необходимым.
Боевые действия в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются уже более недели – с момента прорыва ВСУ в регион с 6 августа. Как сообщил на совещании с Путиным 12 августа врио главы региона Алексей Смирнов, на тот момент ВСУ контролировали 28 населенных пунктов и прорвались примерно на глубину 12 км от госграницы. Врио губернатора региона тогда же сообщил, что в результате обстрелов с 6 августа погибло 12 мирных жителей Курской области, ранен 121 человек, включая 10 детей. Количество выехавших или эвакуированных с приграничных с Украиной территорий региона Смирнов 12 августа оценил в 121 000 человек, а общее число людей, подлежащих эвакуации, – в 180 000 человек.