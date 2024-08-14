Посол РФ в Лондоне: слова Зеленского о переговорах не стоит воспринимать всерьез

6 августа Зеленский заявил, что цель Киева – уже в этом году подготовить основу для окончания конфликта на Украине. Утром того же дня Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение. По данным на 12 августа, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км.