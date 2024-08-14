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Посол РФ в Лондоне: слова Зеленского о переговорах не стоит воспринимать всерьез

Ведомости

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез с учетом его непроясненного статуса. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает «РИА Новости».

Келин отметил, что Киев не демонстрирует ничего, что могло бы подтверждать весомость слов Зеленского. Глава дипмиссии добавил, что в официальных лондонских кругах тема мирных переговоров с Россией «не в фаворе».

7 августа Зеленский продлил военное положение на Украине еще на три месяца. До тех пор пока на Украине действует военное положение, в стране запрещено проведение выборов президента. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позже Стефанчук отреагировал на заявление главы России, сообщив, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.

С 15 по 16 июня в Бюргенштоке (Швейцария) прошла первая конференция по урегулированию конфликта на Украине. 15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите, его планируют провести в ноябре. Россию на первое мероприятие не пригласили, Москва заявляла о бессмысленности его посещения. 11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать в новом саммите по Украине, подобном швейцарской конференции в июне.

6 августа Зеленский заявил, что цель Киева – уже в этом году подготовить основу для окончания конфликта на Украине. Утром того же дня Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение. По данным на 12 августа, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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