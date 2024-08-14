Посол РФ в Лондоне: слова Зеленского о переговорах не стоит воспринимать всерьез
Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез с учетом его непроясненного статуса. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает «РИА Новости».
Келин отметил, что Киев не демонстрирует ничего, что могло бы подтверждать весомость слов Зеленского. Глава дипмиссии добавил, что в официальных лондонских кругах тема мирных переговоров с Россией «не в фаворе».
7 августа Зеленский продлил военное положение на Украине еще на три месяца. До тех пор пока на Украине действует военное положение, в стране запрещено проведение выборов президента. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позже Стефанчук отреагировал на заявление главы России, сообщив, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.
С 15 по 16 июня в Бюргенштоке (Швейцария) прошла первая конференция по урегулированию конфликта на Украине. 15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите, его планируют провести в ноябре. Россию на первое мероприятие не пригласили, Москва заявляла о бессмысленности его посещения. 11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать в новом саммите по Украине, подобном швейцарской конференции в июне.
6 августа Зеленский заявил, что цель Киева – уже в этом году подготовить основу для окончания конфликта на Украине. Утром того же дня Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение. По данным на 12 августа, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км.