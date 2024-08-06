Зеленский назвал главной целью Киева подготовку основы для завершения конфликта
Цель Киева – уже в этом году подготовить основу для окончания конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.
По словам Зеленского, в Киеве продолжают работу над реализацией украинской «формулы мира». В частности, к коммюнике саммита в Швейцарии присоединилась Ботсвана. Кроме того, продолжаются переговоры с участниками рабочих групп относительно содержания пунктов «формулы мира».
15 по 16 июня в Бюргенштоке (Швейцария) прошла первая конференция по урегулированию конфликта на Украине. 15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите, его планируют провести в ноябре.
Россию на первое мероприятие не пригласили, Москва заявляла о бессмысленности его посещения. 11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать в новом саммите по Украине, подобном швейцарской конференции в июне.