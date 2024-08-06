Зеленский назвал главной целью Киева подготовку основы для завершения конфликта

Россию на первое мероприятие не пригласили, Москва заявляла о бессмысленности его посещения. 11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать в новом саммите по Украине, подобном швейцарской конференции в июне.