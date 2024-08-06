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Зеленский назвал главной целью Киева подготовку основы для завершения конфликта

Ведомости

Цель Киева – уже в этом году подготовить основу для окончания конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.

По словам Зеленского, в Киеве продолжают работу над реализацией украинской «формулы мира». В частности, к коммюнике саммита в Швейцарии присоединилась Ботсвана. Кроме того, продолжаются переговоры с участниками рабочих групп относительно содержания пунктов «формулы мира».

15 по 16 июня в Бюргенштоке (Швейцария) прошла первая конференция по урегулированию конфликта на Украине. 15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите, его планируют провести в ноябре. 

Россию на первое мероприятие не пригласили, Москва заявляла о бессмысленности его посещения. 11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать в новом саммите по Украине, подобном швейцарской конференции в июне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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