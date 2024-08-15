Алаудинов: Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, после прорыва российской границы украинскими войсками. На четвертый день вторжения обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа во всем Глушковском районе Курской области была объявлена обязательная эвакуация. С 6 августа, было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области.