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Алаудинов: Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ

Ведомости

Бойцы российской армии зачистили Мартыновку в Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

«На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты. Один населенный пункт – Мартыновка – мы его зачистили», – рассказал Алаудинов.

Он добавил, что российские военнослужащие ведут зачистку сел Черкасское Поречное и Русское Поречное.

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, после прорыва российской границы украинскими войсками. На четвертый день вторжения обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа во всем Глушковском районе Курской области была объявлена обязательная эвакуация. С 6 августа, было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. 

Как сообщил Алаудинов 15 августа, ВСУ изменили тактику в Курской области. По его словам, 11 августа противник по плану должен был взять практически весь регион. Сейчас он «начинает давить со всех щелей», чтобы «раздернуть» российские войска.

14 августа Алаудинов заявлял, что на территорию Курской области заходили около 12 000 военных ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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