Алаудинов: Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ
Бойцы российской армии зачистили Мартыновку в Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».
«На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты. Один населенный пункт – Мартыновка – мы его зачистили», – рассказал Алаудинов.
Он добавил, что российские военнослужащие ведут зачистку сел Черкасское Поречное и Русское Поречное.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, после прорыва российской границы украинскими войсками. На четвертый день вторжения обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа во всем Глушковском районе Курской области была объявлена обязательная эвакуация. С 6 августа, было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области.
Как сообщил Алаудинов 15 августа, ВСУ изменили тактику в Курской области. По его словам, 11 августа противник по плану должен был взять практически весь регион. Сейчас он «начинает давить со всех щелей», чтобы «раздернуть» российские войска.