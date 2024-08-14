Алаудинов: в Курскую область заходили около 12 000 военных ВСУ

«Надо отметить, что это <...> оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. <...> И, конечно, вот как раз в контексте иностранного присутствия я хочу отметить, что очень много было иностранцев изначально. Значит, везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь», – сказал он, добавив, что большая часть из них уже уничтожена.