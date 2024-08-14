Алаудинов: в Курскую область заходили около 12 000 военных ВСУ
На территорию Курской области заходили около 12 000 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
«Надо отметить, что это <...> оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. <...> И, конечно, вот как раз в контексте иностранного присутствия я хочу отметить, что очень много было иностранцев изначально. Значит, везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь», – сказал он, добавив, что большая часть из них уже уничтожена.
Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа, когда украинские войска прорвали российскую границу. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ потеряли до 270 военных и 16 единиц бронетехники. Всего с начала вторжения на Курском направлении погибли, как утверждается, до 2300 украинских военнослужащих. 14 августа военное ведомство также сообщало, что Вооруженные силы РФ пресекли попытки мобильных групп ВСУ прорваться на бронетехнике вглубь у Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного в Курской области.