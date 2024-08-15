Управление ООН по правам человека запросило у России доступ в приграничье

УВКПЧ просило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе 13 августа. Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский позже заявил, что ООН не связывалась с Россией по поводу ситуации в Курской области.