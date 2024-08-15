Управление ООН по правам человека запросило у России доступ в приграничье
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, сообщила официальный представитель агентства Элизабет Троссел, пишет «РИА Новости».
«Я могу подтвердить, что Управление ООН по правам человека направило запрос российским властям с просьбой облегчить доступ Управления в районы Российской Федерации, пострадавшие от военных действий, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области», – сказала она.
УВКПЧ просило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе 13 августа. Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский позже заявил, что ООН не связывалась с Россией по поводу ситуации в Курской области.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерения УВКПЧ, выразила надежду, что просьба о доступе в Курскую область не является «перформансом» или стремлением снять с себя ответственность.
ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). С начала прорыва ВСУ было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. Вечером 14 августа власти объявили об эвакуации всего Глушковского района Курской области.