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FT сообщила о старте переговоров по обмену пленными между Россией и Украиной

Ведомости

Москва и Киев якобы начали переговоры по обмену пленными, захваченными в Курской области с обеих сторон. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на военную разведку Украины.

Первым о переговорах по обмену военнопленными сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец украинским СМИ, пишет газета. По его словам, с ним связалась его российский коллега. 

Предположительно, речь идет об уполномоченном по правам человека Татьяне Москальковой. Сама Москалькова официально не сообщала о планах проведения таких переговоров. Работу над обменом подтвердила газете военная разведка Украины.

Российские власти официально не сообщали о количестве попавших в плен российских военнослужащих. При этом 13 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов признал, что трое стрелков и двое связистов подразделения «Ахмат-Чечня» попали в плен ВСУ. 

14 августа «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли в плен пятерых военнослужащих из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня Курской области. Факт взятия в плен подтверждался видеороликом, опубликованным агентством.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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