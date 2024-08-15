FT сообщила о старте переговоров по обмену пленными между Россией и Украиной
Москва и Киев якобы начали переговоры по обмену пленными, захваченными в Курской области с обеих сторон. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на военную разведку Украины.
Первым о переговорах по обмену военнопленными сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец украинским СМИ, пишет газета. По его словам, с ним связалась его российский коллега.
Предположительно, речь идет об уполномоченном по правам человека Татьяне Москальковой. Сама Москалькова официально не сообщала о планах проведения таких переговоров. Работу над обменом подтвердила газете военная разведка Украины.
Российские власти официально не сообщали о количестве попавших в плен российских военнослужащих. При этом 13 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов признал, что трое стрелков и двое связистов подразделения «Ахмат-Чечня» попали в плен ВСУ.
14 августа «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли в плен пятерых военнослужащих из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня Курской области. Факт взятия в плен подтверждался видеороликом, опубликованным агентством.