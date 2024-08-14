ВС России взяли в плен группу украинских военных в Курской области

13 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что большая часть украинских сил и средств, вторгшихся на территорию Курской области в первом эшелоне, уничтожены. По его словам, ВС России взяли обстановку в регионе под контроль. В этот же день доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник спецоперации Алексей Кондратьев заявлял, что обстановка в Курской области остается сложной и напряженной, но контролируемой и управляемой.