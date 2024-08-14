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ВС России взяли в плен группу украинских военных в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы России взяли в плен пятерых военнослужащих из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии в районе села Малая Локня в Курской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены еще двое их сослуживцев», – уточнил собеседник агентства.

В распоряжении «РИА Новости» есть видеоролик с пленными, снятый с коптера. На кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ ведут двоих пленных к группе из трех украинских военных, уже находящихся в российском плену. Российский боец напоил двоих пленных водой, после чего происходит досмотр и допрос военных ВСУ.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа, после вторжения в регион украинской армии. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а спустя день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил России.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в регионе погибли 12 человек, еще 121 получил ранения.

13 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что большая часть украинских сил и средств, вторгшихся на территорию Курской области в первом эшелоне, уничтожены. По его словам, ВС России взяли обстановку в регионе под контроль. В этот же день доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник спецоперации Алексей Кондратьев заявлял, что обстановка в Курской области остается сложной и напряженной, но контролируемой и управляемой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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