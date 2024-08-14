ВС России взяли в плен группу украинских военных в Курской области
Вооруженные силы России взяли в плен пятерых военнослужащих из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии в районе села Малая Локня в Курской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены еще двое их сослуживцев», – уточнил собеседник агентства.
В распоряжении «РИА Новости» есть видеоролик с пленными, снятый с коптера. На кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ ведут двоих пленных к группе из трех украинских военных, уже находящихся в российском плену. Российский боец напоил двоих пленных водой, после чего происходит досмотр и допрос военных ВСУ.
Бои в Курской области ведутся с 6 августа, после вторжения в регион украинской армии. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а спустя день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил России.
12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в регионе погибли 12 человек, еще 121 получил ранения.
13 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что большая часть украинских сил и средств, вторгшихся на территорию Курской области в первом эшелоне, уничтожены. По его словам, ВС России взяли обстановку в регионе под контроль. В этот же день доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник спецоперации Алексей Кондратьев заявлял, что обстановка в Курской области остается сложной и напряженной, но контролируемой и управляемой.