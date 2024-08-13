Власти: обстановка в Курской области остается управляемой

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, ранен 121 человек. 13 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что большая часть украинских сил и средств, вторгшихся на территорию Курской области в первом эшелоне, уничтожены. По его словам, ВС России взяли обстановку в регионе под контроль.