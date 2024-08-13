Власти: обстановка в Курской области остается управляемой
Обстановка в Курской области остается сложной и напряженной, но контролируемой и управляемой, заявил доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник спецоперации Алексей Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1» .
По словам Кондратьева, сплошной линии фронта нет.
«Идет попытка противника прорваться на отдельных участках, но наши Вооруженные силы, пограничники, подразделения Федеральной службы безопасности вполне успешно заблокировали противника на данных рубежах. Сейчас идет уничтожение по частям проникших мобильных групп противника», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он также отметил, что в Судже Курской области действуют и подразделения Вооруженных сил России, и мобильные группы украинских боевиков, но на здании администрации развевается российский триколор.
«Суджа наша, и мы в любом случае уничтожим украинских боевиков», – заявил Кондратьев.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, после вторжения в регион украинской армии. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а спустя день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил России.
12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, ранен 121 человек. 13 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что большая часть украинских сил и средств, вторгшихся на территорию Курской области в первом эшелоне, уничтожены. По его словам, ВС России взяли обстановку в регионе под контроль.