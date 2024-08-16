Алаудинов: ВС России держат под контролем обстановку на курском направлении
Обстановка на курском направлении подконтрольна Вооруженным силам России, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Обстановка нормальная, подконтрольная. Идет интенсивная работа по уничтожению противника. В принципе, за вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника», – сказал он (цитата по ТАСС). Алаудинов добавил, что ВСУ пытаются пробиться по другим направлениям, но этого сделать не удается.
15 августа Алаудинов рассказал, что ВСУ изменили тактику в Курской области. По его словам, противник начинает давить «со всех щелей, пытаясь раздернуть» ВС РФ. Сделать это также не получается, подчеркнул командир спецназа «Ахмат».
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого, в Курской области и в Белгородской (с 15 августа) введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
15 августа ВС РФ удалось нанести удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области. Киев между тем сообщил, что создает «военную комендатуру», которую возглавит генерал-майор Эдуард Москалев.