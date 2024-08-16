Алаудинов: ВС России держат под контролем обстановку на курском направлении

«Обстановка нормальная, подконтрольная. Идет интенсивная работа по уничтожению противника. В принципе, за вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника», – сказал он (цитата по ТАСС). Алаудинов добавил, что ВСУ пытаются пробиться по другим направлениям, но этого сделать не удается.