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Алаудинов: ВС России держат под контролем обстановку на курском направлении

Ведомости

Обстановка на курском направлении подконтрольна Вооруженным силам России, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Обстановка нормальная, подконтрольная. Идет интенсивная работа по уничтожению противника. В принципе, за вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника», – сказал он (цитата по ТАСС). Алаудинов добавил, что ВСУ пытаются пробиться по другим направлениям, но этого сделать не удается.

15 августа Алаудинов рассказал, что ВСУ изменили тактику в Курской области. По его словам, противник начинает давить «со всех щелей, пытаясь раздернуть» ВС РФ. Сделать это также не получается, подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого, в Курской области и в Белгородской (с 15 августа) введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

15 августа ВС РФ удалось нанести удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области. Киев между тем сообщил, что создает «военную комендатуру», которую возглавит генерал-майор Эдуард Москалев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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