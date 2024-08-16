ВСУ в Курской области 11-й день: что известно

ВСУ в Курской области 11-й день: что известноВ России создан Координационный совет по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей
По приказу министра обороны Андрея Белоусова создан Координационный совет по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Задачами совета будут обеспечение войск, межведомственное взаимодействие, инженерное обустройство, помощь в эвакуации, сообщили в Минобороны. Координационный совет не подменяет собой оперативное управление войсками – это по-прежнему задача командования группировки «Север» и Генштаба, пояснил глава Минобороны.
В состав координационного совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, руководители регионов. Совет будет собираться не реже одного раза в неделю. «Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках совета оперативно и правдиво», – подчеркнул Белоусов.
Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области с 6 августа. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого, в Белгородской области 15 августа введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
По данным Минобороны на 14.15 мск, российской армии удалось восстановить контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» (сформирована в апреле в четырех пограничных с Украиной регионах) при помощи авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Кремяного.
Также ВС РФ нанесли огневое поражение десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки, сорвав тем самым атаки противника, говорится в сообщении министерства. Кроме того, российские военнослужащие пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории в районе Варваровки.
По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинова, солдаты российский армии зачистили Мартыновку в Курской области от ВСУ. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». «На том участке, где я сейчас нахожусь, суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты. Один населенный пункт – Мартыновка – мы его зачистили», – рассказал Алаудинов. Он добавил, что российские военнослужащие ведут зачистку сел Черкасское Поречное и Русское Поречное.
«Сейчас он [противник] поменял тактику и начинает давить «со всех щелей». Таким образом, он пытается раздернуть нас», – написал он в своем Telegram-канале. После командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВСУ сняли с передовой порядка 12 000 военных, чтобы направить их в Курскую область.
Армии также удалось нанести удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области. Киев между тем сообщил, что создает «военную комендатуру», которую возглавит генерал-майор Эдуард Москалёв.
Большая часть жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности, сообщил официальный представитель МЧС в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. За прошедшие сутки в безопасные районы убыло более 720 человек, добавил он. Ранее говорилось о переселении 121 000 (доклад врио губернатора Алексея Смирнова от 12 августа).
Российские регионы продолжают оказывать помощь вынужденным переселенцам из Курской области. Жителям региона оказывают и психологическую помощь. По данным Российского Красного Креста, удалось поддержать более 10 000 человек, включая 1476 детей. Другие ведомства, каждое по своему профилю, также включились в поддержку курян. Кроме того, жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в первоочередном порядке оказывают помощь в восстановлении утраченных документов, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.