ВСУ в Курской области 11-й день: что известно

По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинова, солдаты российский армии зачистили Мартыновку в Курской области от ВСУ. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». «На том участке, где я сейчас нахожусь, суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты. Один населенный пункт – Мартыновка – мы его зачистили», – рассказал Алаудинов. Он добавил, что российские военнослужащие ведут зачистку сел Черкасское Поречное и Русское Поречное.