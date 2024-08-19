Журналисты The Washington Post в сопровождении ВСУ приехали в Суджу
Журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из опубликованного материала газеты.
«О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP.
Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. В публикации также отмечается, что для военнослужащих Украины на местах вторжение на территорию России рассматривается как «жизненно важная тактика».
16 августа из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. В сюжете они показали, в том числе, подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны. В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов.
17 августа ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы РФ. Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы. После этого стало известно, что журналисты вернулись в Италию.