Журналисты The Washington Post в сопровождении ВСУ приехали в Суджу

16 августа из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. В сюжете они показали, в том числе, подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны. В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов.