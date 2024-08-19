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Журналисты The Washington Post в сопровождении ВСУ приехали в Суджу

Ведомости

Журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из опубликованного материала газеты.

«О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP.

Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. В публикации также отмечается, что для военнослужащих Украины на местах вторжение на территорию России рассматривается как «жизненно важная тактика».

16 августа из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. В сюжете они показали, в том числе, подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны. В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов.

17 августа ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы РФ. Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы. После этого стало известно, что журналисты вернулись в Италию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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