Ушаков: мирные предложения России по Украине не аннулированы

Ушаков назвал вторжение ВСУ в Курскую область «авантюрой». Он подчеркнул, что готовность Москвы вести переговоры с Киевом будет зависеть от «ситуации, в том числе на поле боя, в том числе в Курской области». Точных сроков он назвать не смог.