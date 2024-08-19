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Ушаков: мирные предложения России по Украине не аннулированы

Москва при этом пока не намерена вести диалог с Киевом
Ведомости

Мирные предложения России по Украине не аннулированы, но с учетом произошедшего в Курской области Москва пока не намерены вести диалог с Киевом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает Life.ru.

«Нет, они не аннулированы, но на данный момент совершенно было бы некстати вступить в переговорный процесс», – сказал он.

Ушаков назвал вторжение ВСУ в Курскую область «авантюрой». Он подчеркнул, что готовность Москвы вести переговоры с Киевом будет зависеть от «ситуации, в том числе на поле боя, в том числе в Курской области». Точных сроков он назвать не смог.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, с тех пор в приграничных районах российского региона идут боевые действия. 13 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что озвученное в июне президентом РФ Владимиром Путиным мирное предложение перестало быть актуальным. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, своими действиями Киев поставил на долгосрочную паузу тему мирных переговоров.

14 июня Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. Киев инициативу также отверг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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