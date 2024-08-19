Россия опровергает непрямые переговоры с Украиной в Катаре

Россия опровергает непрямые переговоры с Украиной в КатареПо версии The Washington Post, там обсуждался отказ от ударов по энергообъектам
Непрямые мирные переговоры между Россией и Украиной были сорваны операцией ВСУ в Курской области, сообщила 17 августа газета The Washington Post (WP). По ее данным, такие переговоры должны были состояться в столице Катара Дохе, катарцы бы выступили как посредники и встретились бы отдельно с украинской и российской делегациями. На встрече в Дохе якобы должно было обсуждаться прекращение ударов по энергетической инфраструктуре обеих сторон сроком на два месяца.
Но из-за удара ВСУ по Курской области Россия приняла решение приостановить переговорный процесс. По мнению России, происходящее в Курской области является эскалацией конфликта. Киев не ставил в известность Катар о планировавшемся вторжении. Приостановка переговорного процесса Россией все же не означает, что Москва полностью отказывается от переговоров.
Как заявил один из источников WP, «Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время». При этом, как пишет WP со ссылкой на «российского академика», близкого к дипломатической среде, президент России Владимир Путин не склонен к переговорам после нападения ВСУ на Курскую область. В офисе президента Украины изданию сообщили, что в Дохе должен был состояться саммит, который отложили «из-за ситуации на Ближнем Востоке». Он должен состояться в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проведет консультации с партнерами по обсужденным вопросам. О чем конкретно будут вестись переговоры, украинская сторона не сообщила.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, никакого срыва переговорного процесса не было, так как «срывать было нечего». По ее словам, «никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется». Угрозу безопасности таких объектов, включая АЭС, по мнению Захаровой, создают только действия ВСУ при пособничестве со стороны Запада и США.
Минобороны России отчиталось о групповом ударе по энергообъектам Украины 1 июня. Согласно официальному сообщению ведомства, целью удара были объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса. Сам удар стал ответом на попытки «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта», сообщили в Минобороны.
В зоне военных действий, вызванных вторжением ВСУ, оказалась и газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» на границе с Украиной. При этом, несмотря на присутствие ВСУ в регионе, поставки газа через ГИС продолжаются. Как заявил 18 августа официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, этот показатель «почти соответствует обычным уровням июля и начала августа».
Контакты между Россией и Украиной относительно различных идей по деэскалации велись исключительно на экспертном уровне, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Было среди них и предложение ограничить удары по критическим энергообъектам, но такая идея ни к чему не привела. По словам Кортунова, возникают трудности в том, кто будет гарантировать выполнение подобных обязательств. Не исключено, что при достижении такого соглашения противник будет просто размещать свои тяжелые вооружения, прикрываясь гражданской сутью такого объекта.
Позиции России и Украины в отношении конфликта и энергетики поразительным образом схожи – обе стороны стремятся нанести друг другу максимальный ущерб, считает доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. «Украину больше волнует наша топливная промышленность», – отмечает эксперт. Россия же, в свою очередь, пытается «отключить» Украину от электроэнергии. При этом ситуация в энергетике Украины и до военной спецоперации была весьма плачевной – на конец 2021 г. неатомные электростанции были на 90% изношены, так что вся энергосистема Украины дышала на ладан, говорит эксперт.