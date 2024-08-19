Россия опровергает непрямые переговоры с Украиной в Катаре

Как заявил один из источников WP, «Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время». При этом, как пишет WP со ссылкой на «российского академика», близкого к дипломатической среде, президент России Владимир Путин не склонен к переговорам после нападения ВСУ на Курскую область. В офисе президента Украины изданию сообщили, что в Дохе должен был состояться саммит, который отложили «из-за ситуации на Ближнем Востоке». Он должен состояться в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проведет консультации с партнерами по обсужденным вопросам. О чем конкретно будут вестись переговоры, украинская сторона не сообщила.