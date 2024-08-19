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Более 1 млн российских абитуриентов подали в вузы свыше 2,8 млн заявлений

Дополнительный прием на 5800 бюджетных мест продлится до 29 августа
Ведомости

В российские вузы подали более 2,8 млн заявлений на поступление – на 100 000 больше, чем в 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Число абитуриентов в этом году превысило 1 млн человек. В этом учебном году предусмотрено более 620 000 бюджетных мест. Из них около 30 000 – в 39 вузах новых регионов. Всего региональным вузам было передано более 73% бюджетных мест.

Сервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовалось 455 000 человек – 44% всех абитуриентов. Общее число мест в рамках целевого приема составило 145 000. По 20 самым востребованным направлениям квота увеличилась на 10%.

Отмечается, что порядка 105 000 абитуриентов воспользовались новой возможностью пересдать один экзамен, из них 73% в итоге повысили проходной балл.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания правительства доложил премьер-министру Михаилу Мишустину, что план приема на программы базового высшего образования полностью выполнен. Чернышенко отметил, что вузы объявили дополнительный прием на 5800 бюджетных мест до 29 августа.

Для участников спецоперации и их детей, детей-сирот и людей с ограниченными возможностями здоровья было выделено 48 000 мест. Специальные условия были установлены в приграничных Курской и Белгородской областях – по распоряжению Мишустина вузы готовы в приоритетном порядке заселять студентов из пострадавших районов в общежития.

Также в вузах по всей стране была развернута работа по сбору и отправке гуманитарной помощи для пострадавших из приграничных регионов.

Приемная кампания в российские вузы началась 20 июня. Вице-премьер Чернышенко прогнозировал, что в этом году общее количество абитуриентов вузов может превысить 1 млн человек. По данным Минцифры, через сервис «Госуслуги» подано более 1,6 млн заявлений о поступлении в вузы, что составляет 60% от общего числа таких заявлений.

В приемную кампанию на 2024/25 учебный год в ведущих университетах увеличилось количество заявлений от абитуриентов, планирующих поступать без вступительных испытаний по результатам олимпиад, писали «Ведомости» со ссылкой на представителей вузов из топ-10 рейтинга высших учебных заведений от агентства RAEX («РАЭКС-аналитика»).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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