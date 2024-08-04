Минобрнауки России подвело первые итоги приемной кампании 2024 года
Результаты приемной кампании 2024 г. оказались лучше прошлогодних, многие университеты уже закрыли набор на бюджетные места, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.
«По имеющимся на текущий момент данным, ее результаты оказались лучше, чем прошлогодние. Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов», – сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).
Зачисление абитуриентов на бюджетные места начинается с 4 августа, поступить в вуз на коммерческой основе можно до 20 августа. В 2024 г., по данным министерства, в России выделено более 621 000 бюджетных мест, 73% из которых приходятся на регионы. Для учреждений новых регионов установили 29 304 бюджетных места.
Приемная кампания в российские вузы началась 20 июня. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что в этом году общее количество абитуриентов вузов может превысить 1 млн человек. По данным Минцифры, через сервис «Госуслуги» подано более 1,6 млн заявлений о поступлении в вузы, что составляет 60% от общего числа таких заявлений.