Минобрнауки России подвело первые итоги приемной кампании 2024 года

Зачисление абитуриентов на бюджетные места начинается с 4 августа, поступить в вуз на коммерческой основе можно до 20 августа. В 2024 г., по данным министерства, в России выделено более 621 000 бюджетных мест, 73% из которых приходятся на регионы. Для учреждений новых регионов установили 29 304 бюджетных места.