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В России 60% заявлений на поступление в вузы поданы через «Госуслуги»

Ведомости

Через сервис «Госуслуги» подано более 1,6 млн заявлений о поступлении в вузы, что составляет 60% от общего числа таких заявлений. Об этом сообщается на сайте Минцифры России.

Сервисом «Поступай в вуз онлайн» воспользовались свыше 600 000 человек. В числе самых популярных направлений – информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, юриспруденция, прикладная информатика, а также лечебное дело.

Больше всего заявлений подано в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Финансовый университет при правительстве РФ, Санкт-Петербургский политехнический университет, НИУ ВШЭ и Казанский федеральный университет.

В Минцифры отметили, что прием документов на бюджетные места уже завершился, но у абитуриентов еще есть возможность поступить на платное отделение.

17 июля «Ведомости» писали, что в приемную кампанию на 2024/25 учебный год в ведущих университетах увеличилось количество заявлений от абитуриентов, планирующих поступать без вступительных испытаний по результатам олимпиад. В частности, в Московском физико-техническом институте их число возросло на 42% по сравнению с 2023 г., рассказал представитель пресс-службы вуза. Проректор РАНХиГС Владимир Колодкин также заметил, что наблюдается двукратный рост заявлений от олимпиадников. В 2023 г. в московский кампус академии было зачислено 265 победителей и призеров олимпиад. За две недели до окончания текущей приемной кампании заявления подали уже 633 олимпиадника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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