В России 60% заявлений на поступление в вузы поданы через «Госуслуги»

17 июля «Ведомости» писали, что в приемную кампанию на 2024/25 учебный год в ведущих университетах увеличилось количество заявлений от абитуриентов, планирующих поступать без вступительных испытаний по результатам олимпиад. В частности, в Московском физико-техническом институте их число возросло на 42% по сравнению с 2023 г., рассказал представитель пресс-службы вуза. Проректор РАНХиГС Владимир Колодкин также заметил, что наблюдается двукратный рост заявлений от олимпиадников. В 2023 г. в московский кампус академии было зачислено 265 победителей и призеров олимпиад. За две недели до окончания текущей приемной кампании заявления подали уже 633 олимпиадника.