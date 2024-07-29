В России 60% заявлений на поступление в вузы поданы через «Госуслуги»
Через сервис «Госуслуги» подано более 1,6 млн заявлений о поступлении в вузы, что составляет 60% от общего числа таких заявлений. Об этом сообщается на сайте Минцифры России.
Сервисом «Поступай в вуз онлайн» воспользовались свыше 600 000 человек. В числе самых популярных направлений – информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, юриспруденция, прикладная информатика, а также лечебное дело.
Больше всего заявлений подано в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Финансовый университет при правительстве РФ, Санкт-Петербургский политехнический университет, НИУ ВШЭ и Казанский федеральный университет.
В Минцифры отметили, что прием документов на бюджетные места уже завершился, но у абитуриентов еще есть возможность поступить на платное отделение.
17 июля «Ведомости» писали, что в приемную кампанию на 2024/25 учебный год в ведущих университетах увеличилось количество заявлений от абитуриентов, планирующих поступать без вступительных испытаний по результатам олимпиад. В частности, в Московском физико-техническом институте их число возросло на 42% по сравнению с 2023 г., рассказал представитель пресс-службы вуза. Проректор РАНХиГС Владимир Колодкин также заметил, что наблюдается двукратный рост заявлений от олимпиадников. В 2023 г. в московский кампус академии было зачислено 265 победителей и призеров олимпиад. За две недели до окончания текущей приемной кампании заявления подали уже 633 олимпиадника.