В российских вузах увеличилось число поступающих абитуриентов-олимпиадников

В российских вузах увеличилось число поступающих абитуриентов-олимпиадниковОлимпиад становится больше, как и желающих в них участвовать
В приемную кампанию на 2024/25 учебный год в ведущих университетах увеличилось количество заявлений от абитуриентов, планирующих поступать без вступительных испытаний по результатам олимпиад. Об этом «Ведомостям» рассказали представители вузов из топ-10 рейтинга высших учебных заведений от агентства RAEX («РАЭКС-аналитика»).
В МФТИ количество заявлений от абитуриентов-олимпиадников в этом году возросло на 42% по сравнению с 2023 г., рассказал представитель пресс-службы вуза. Правом воспользоваться льготами при поступлении в вуз могут победители Всероссийской олимпиады школьников или Российского совета олимпиад школьников, победители олимпиады «Физтех» по профильным для вуза предметам и других перечневых олимпиад. «С начала приемной кампании более 3500 абитуриентов подали заявления в МФТИ на программы бакалавриата. По сравнению со статистикой на середину июля 2023 г. число поданных заявлений увеличилось почти на 1500», – указал он.
Повышенный интерес призеров и победителей олимпиад к поступлению заметили и в Томском политехническом университете – таковых 130 человек (примерно на 35% больше, чем в 2023 г.). «В топе у олимпиадников в нашем вузе – «программная инженерия», «ядерные физика и технологии», «атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», – рассказал проректор по образовательной деятельности Павел Рывалов. Вуз также реализует специальный комплекс мер для олимпиадников: они будут получать повышенную стипендию, жить в общежитии повышенной комфортности, заниматься наукой с первого курса в сопровождении опытных наставников из числа молодых ученых.
Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии по приему в бакалавриат и специалитет НИЯУ МИФИ Алексей Егоров рассказал, что прирост числа заявлений от абитуриентов-олимпиадников составил порядка 10% в сравнении с прошлым годом. По его словам, это «естественно», потому что вуз за последние три года расширил свою линейку олимпиад: появилась олимпиада «Росатома» по информатике, национальная технологическая олимпиада по квантовому инжинирингу. «В последние три года МИФИ понемногу растит число зачисляемых олимпиадников, но растут и контрольные цифры приема на бюджет», – заключил он.
На данный момент число поступающих без вступительных испытаний в НИУ ВШЭ находится примерно на том же уровне, что в прошлом году, сказал представитель вуза. При этом он добавил, что в течение последних трех лет в целом наблюдается тенденция стабильного роста числа олимпиадников: в 2021 г. поступили без вступительных испытаний 1297 студентов (из них 1062 – в московский кампус, остальные – в филиалы), в 2022 г. – 1382 (Москва – 1074) и в 2023 г. – 1439 (Москва – 1140).
Проректор Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Колодкин заметил, что наблюдается двукратный рост заявлений от олимпиадников. В 2023 г. в московский кампус академии было зачислено 265 победителей и призеров олимпиад. За две недели до окончания текущей приемной кампании заявления подали уже 633 олимпиадника.
Как попасть в вуз без ЕГЭ
Второй по распространенности способ поступить в вуз (после сдачи ЕГЭ) – выиграть олимпиаду или занять на ней призовое место. Самая главная и ценная из них – Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится по 24 предметам и делится на несколько этапов, включая муниципальный, региональный и федеральный. Следом идут олимпиады, которые утверждает Министерство науки и высшего образования. Каждой из них присвоен уровень – I, II или III. Победителей и призеров олимпиад I уровня зачисляют в вуз без вступительных испытаний, при этом они должны подтвердить свой результат на ЕГЭ – не менее 75 баллов по профильному предмету. Для победителей и призеров II уровня часть вузов делает аналогичное поощрение, при этом также может засчитать это достижение как 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. Такие же правила действуют и для победителей и призеров III уровня.
Победители и призеры международных спортивных состязаний по видам спорта из программ Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр поступают без вступительных испытаний на направления в области физической культуры и спорта.
Число поданных заявлений – один из показателей, которыми вузы характеризуют приемную кампанию, отмечает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин. Но гораздо важнее, как указывает он, сколько победителей олимпиад в итоге зачисляется в вуз: абитуриент может подать заявление в несколько вузов сразу, а зачислиться на бюджетное место только в одном. «За последние несколько лет число победителей олимпиад из перечня Минобрнауки несколько выросло, но говорить о кратном увеличении их числа я бы не стал. Число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) за последние три года также стабильно», – добавил он.
По правилам проведения олимпиад лишь несколько процентов от общего числа участников становятся их победителями и призерами. Абитуриенты – победители олимпиад имеют и очень высокие результаты ЕГЭ, подчеркивает он. Победители и призеры ВсОШ поступают в основном в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. «Победители и призеры перечневых олимпиад гораздо чаще поступают в вузы разных регионов. В лидерах кроме столиц – Татарстан, Томск, Нижний Новгород и другие крупные города», – заключил Илюхин.
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что для поступления в вузы котируются олимпиады, в которых можно участвовать с 9-го по 11-й класс. По ее словам, олимпиадное движение расширяется: все больше школьников начинают как можно раньше задумываться о них для поступления в престижные вузы. «Ты можешь на протяжении длительного времени пробовать свои силы, участвовать в олимпиадах, становиться победителем или призером. Более того, по олимпиаде можно только в один вуз поступить, именно поэтому ребята заранее выбирают ее и лидера отрасли, куда хотели бы поступить, чтобы не рассматривать другие варианты и не распыляться», – говорит она.