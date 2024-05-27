В российских вузах обучается почти 356 000 иностранцев, и их становится больше

Учиться в Россию традиционно приезжают студенты из СНГ и КНР, говорит директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Это обусловлено в том числе и тем, что наибольшее количество договоров российскими вузами заключено с организациями из КНР, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Киргизии, перечисляется в докладе. В получении медицинского образования в РФ, по словам Терентьева, больше заинтересованы индусы, а технологического – сирийцы и иракцы. Остальные «географические рынки» он считает скорее исключением. «Латинская Америка может быть новым потенциальным рынком, но тут есть несколько сложностей – большие расстояния и языковой барьер», – заключил он.