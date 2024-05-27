В российских вузах обучается почти 356 000 иностранцев, и их становится больше

В российских вузах обучается почти 356 000 иностранцев, и их становится большеК 2030 году общее количество иностранных студентов должно вырасти в 1,4 раза до 500 000
В рамках приемной кампании 2023/24 учебного года в российские университеты приехало на обучение 29 728 иностранных граждан. Наибольшим спросом отечественное высшее образование пользуется у абитуриентов из Белоруссии (7%), Таджикистана (6,6%) и КНР (6,2%), следует из Национального доклада о реализации государственной политики в сфере образования Федеральному собранию, с которым ознакомились «Ведомости».
Доклад подготовила вице-премьер Татьяна Голикова и направила его в профильные комитеты Госдумы, сказал источник на Охотном Ряду. Подлинность документа подтвердил еще один собеседник в Госдуме.
Всего в конкурсе на обучение в пределах квоты для иностранных граждан участвовали граждане из 161 государства, говорится в докладе. Помимо Белоруссии, Таджикистана и Китая (откуда соответственно поступили 2166 студентов, 1965 и 1844) на обучение в Россию чаще всего приезжали граждане Казахстана – 1789, Узбекистана – 1641, Сирии – 1377, Киргизии – 1032, Афганистана – 982, Туркменистана – 894 и Вьетнама – 855.
В основном иностранных абитуриентов интересовали программы бакалавриата: на них в 2023/24 учебном году поступило 12 028 человек, следует из доклада. На программы специалитета – 3705, магистратуры – 8295. В аспирантуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку, интернатуру и адъюнктуру суммарно принято 3910 студентов. На программы дополнительного профессионального образования – 1706 человек, на программы среднего профессионального образования – 84, говорится в докладе.
В 2023/24 учебном году выделяемая правительством России квота для иностранных студентов составила 30 000 мест, рассказывал 18 апреля в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минобрнауки Валерий Фальков. Таким образом, при 29 728 приехавших на обучение в Россию иностранцах она оказалась практически заполнена. По словам министра науки и высшего образования, за последние три года правительственная квота для иностранных студентов выросла вдвое.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки для подтверждения этих данных и уточнения фактических данных по количеству студентов, поступивших по квоте за 2021–2022 гг. При этом наибольший интерес у студентов из других стран представляют специальности, связанные со здравоохранением (педиатрия, лечебное дело, стоматология), международными отношениями, экономикой, юриспруденцией, а также строительством. Кроме того, в последние годы растет конкурс на инженерные направления, говорил Фальков.
Как отмечается в докладе, общее количество иностранных студентов, обучающихся в 2023/24 г. в российских вузах, составляет 355 765 человек. За последние пять лет (2019–2023 гг.) их число увеличилось на 16%, говорится в докладе. При этом, согласно указу президента Владимира Путина «О национальных целях развития РФ», количество иностранных студентов в РФ к 2030 г. должно вырасти до 500 000 человек.
Как менялось количество иностранных студентов в России
По итогам 2022 г. Россия занимает 6-е место в мире по количеству иностранных студентов, привлекая к обучению 6% от общего числа «мобильных студентов», следует из данных исследовательского проекта Project Atlas, который распространяет сопоставимые данные о мобильности студентов, а также проводит исследования по академической миграции и интернационализации высшего образования. Общее количество иностранных студентов в РФ за 2022 г. составляло 351 127 человек. В 2021 г. – 395 263 иностранных студента, а в 2020 г. – 353 331. Данные по итогам 2023 г. пока не опубликованы.
По мнению Фалькова, для увеличения этого показателя в 1,4 раза нужно искать новые решения. Об этом министр сказал на заседании профильного комитета Госдумы 12 мая. Там же Фальков предложил ввести грантовое финансирование для иностранных студентов вместо действующего квотного или наряду с ним. По его словам, если квота дает иностранному гражданину просто право учиться бесплатно в университете, то грант также покрывает транспортные расходы, проживание в общежитии, медицинскую страховку и стипендию при условии хорошей учебы.
Увеличение количества иностранных студентов важно как для государства, так и для университетов, считает начальник управления международного сотрудничества Московского городского педагогического университета Дарья Миляева. По ее словам, для государства иностранные студенты – это агенты влияния за рубежом. «Очень часто в профессиональной деятельности [мы] сталкиваемся с выпускниками российских вузов, которые сохраняют теплое отношение к России и готовы помочь в установлении сотрудничества с той страной, которую они представляют», – подчеркнула она.
Для вузов привлечение иностранных студентов – это один из показателей эффективности. Миляева напомнила, что Минобрнауки ожидает от университетов, чтобы доля иностранных учащихся составляла не менее 10% от общего числа студентов ежегодно. Помимо этого, большинство иностранных студентов обучаются на платной основе, что позволяет университетам, особенно региональным, увеличить свой внебюджетный фонд.
Учиться в Россию традиционно приезжают студенты из СНГ и КНР, говорит директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Это обусловлено в том числе и тем, что наибольшее количество договоров российскими вузами заключено с организациями из КНР, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Киргизии, перечисляется в докладе. В получении медицинского образования в РФ, по словам Терентьева, больше заинтересованы индусы, а технологического – сирийцы и иракцы. Остальные «географические рынки» он считает скорее исключением. «Латинская Америка может быть новым потенциальным рынком, но тут есть несколько сложностей – большие расстояния и языковой барьер», – заключил он.