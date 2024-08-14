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Минобрнауки может ограничить число олимпиад для поступления на бюджет в вузы

Ведомости

Минобрнауки России планирует урезать список олимпиад школьников для поступления на бюджет в высшие учебные заведения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ведомство предложило зачисление без вступительных испытаний только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11-й класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников первого и второго уровней.

Также Минобрнауки может определить квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для поступающих без вступительных испытаний. В ведомстве отметили, что в этом году приемные комиссии предоставили право на зачисление в вузы без экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников.

В приемную кампанию на 2024/25 учебный год в ведущих университетах увеличилось количество заявлений от абитуриентов, планирующих поступать без вступительных испытаний по результатам олимпиад, писали «Ведомости» со ссылкой на представителей вузов из топ-10 рейтинга высших учебных заведений от агентства RAEX («РАЭКС-аналитика»).

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечала, что олимпиадное движение расширяется: все больше школьников начинают как можно раньше задумываться об участии в олимпиадах для поступления в престижные вузы. 

В Минобрнауки заявляли, что на 2024/25 учебный год ведомство выделило региональным вузам больше бюджетных мест. Наибольший прирост мест наблюдался в Воронежской области (на 1043 места, +8,97%), Татарстане (на 1020 мест, +4,62%) и др. 4 августа в Минобрнауки сообщили, что результаты приемной кампании 2024 г. оказались лучше прошлогодних. В 2024 г., по данным министерства, в России выделено более 621 000 бюджетных мест, 73% из которых приходятся на регионы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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