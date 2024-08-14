Минобрнауки может ограничить число олимпиад для поступления на бюджет в вузы
Ведомство предложило зачисление без вступительных испытаний только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11-й класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников первого и второго уровней.
Также Минобрнауки может определить квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для поступающих без вступительных испытаний. В ведомстве отметили, что в этом году приемные комиссии предоставили право на зачисление в вузы без экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников.
В приемную кампанию на 2024/25 учебный год в ведущих университетах увеличилось количество заявлений от абитуриентов, планирующих поступать без вступительных испытаний по результатам олимпиад, писали «Ведомости» со ссылкой на представителей вузов из топ-10 рейтинга высших учебных заведений от агентства RAEX («РАЭКС-аналитика»).
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечала, что олимпиадное движение расширяется: все больше школьников начинают как можно раньше задумываться об участии в олимпиадах для поступления в престижные вузы.
В Минобрнауки заявляли, что на 2024/25 учебный год ведомство выделило региональным вузам больше бюджетных мест. Наибольший прирост мест наблюдался в Воронежской области (на 1043 места, +8,97%), Татарстане (на 1020 мест, +4,62%) и др. 4 августа в Минобрнауки сообщили, что результаты приемной кампании 2024 г. оказались лучше прошлогодних. В 2024 г., по данным министерства, в России выделено более 621 000 бюджетных мест, 73% из которых приходятся на регионы.