Минобрнауки может ограничить число олимпиад для поступления на бюджет в вузы

В Минобрнауки заявляли, что на 2024/25 учебный год ведомство выделило региональным вузам больше бюджетных мест. Наибольший прирост мест наблюдался в Воронежской области (на 1043 места, +8,97%), Татарстане (на 1020 мест, +4,62%) и др. 4 августа в Минобрнауки сообщили, что результаты приемной кампании 2024 г. оказались лучше прошлогодних. В 2024 г., по данным министерства, в России выделено более 621 000 бюджетных мест, 73% из которых приходятся на регионы.