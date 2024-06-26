Минобрнауки выделило региональным вузам больше бюджетных мест

Бюджетные места на 2024/25 учебный год

В октябре 2023 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2024 г. количество бюджетных мест в российских вузах увеличится, согласно поручению президента, и составит 591 967. Это на 1811 мест больше, чем было выделено на 2023/24 учебный год.

На 772 бюджетных места увеличится общее количество по группе «здравоохранение и медицинские науки». Станет больше бюджетных мест и по ряду других направлений: на 505 – по группе «машиностроение», на 416 – по группе «информатика и вычислительная техника», на 304 – по группе «электро- и теплоэнергетика». Больше бюджетных мест также появится в группах «биологические науки», «электроника, радиоэлектроника и системы связи», «информационная безопасность», «математические и естественные науки», «сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», указывает пресс-служба министерства.