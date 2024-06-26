Минобрнауки выделило региональным вузам больше бюджетных мест

Минобрнауки выделило региональным вузам больше бюджетных местВ 2024/25 учебном году акцент будет сделан на промышленные специальности
Наибольший прирост бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема (КПЦ) на 2024/25 учебный год наблюдается в пяти нестоличных регионах, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. Это решение согласовано с высшими исполнительными органами регионов, принимая во внимание прогнозную потребность в подготовке кадров.
Наибольший прирост мест наблюдается в следующих субъектах (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей): Воронежская область (на 1043 места, +8,97%), Татарстан (на 1020 мест, +4,62%), Самарская область (на 928 мест, +7,6%), Башкирия (на 481 место, +3,44%), Марий Эл (на 441 место, +10,45%).
Среди вузов этих регионов больше всего мест получили Казанский государственный энергетический университет (рост КЦП на 24,23%), Поволжский государственный технологический университет (рост на 23,35%), Воронежский государственный технический университет (рост на 22,76%) и Уфимский государственный нефтяной технический университет (рост на 8,19%).
За последние годы количество бюджетных мест увеличивалось по инженерным, IT и медицинским специальностям, а также другим направлениям подготовки, которые являются приоритетными для научно-технологического и социально-экономического развития нашей страны, добавил представитель министерства.
Ректор Воронежского государственного технического университета Дмитрий Проскурин рассказал «Ведомостям», что в 2024 г. вузу выделили рекордное количество бюджетных мест – 3960, что на 453 места больше по сравнению с прошлым годом. Самое значительное увеличение наблюдается по направлению «электроника, радиотехника и системы связи». Выросло количество бюджетных мест и по другим направлениям: «ядерная энергетика и технологии», «машиностроение», «физико-технические науки и технологии», «прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «управление в технических системах». «Трудоустройство выпускников по данным специальностям и направлениям подготовки составляет 95–98%, что показывает их огромную востребованность у работодателей. Значительная часть выпускников работает на предприятиях ОПК», – добавил Проскурин.
Бюджетные места на 2024/25 учебный год
В октябре 2023 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2024 г. количество бюджетных мест в российских вузах увеличится, согласно поручению президента, и составит 591 967. Это на 1811 мест больше, чем было выделено на 2023/24 учебный год.
На 772 бюджетных места увеличится общее количество по группе «здравоохранение и медицинские науки». Станет больше бюджетных мест и по ряду других направлений: на 505 – по группе «машиностроение», на 416 – по группе «информатика и вычислительная техника», на 304 – по группе «электро- и теплоэнергетика». Больше бюджетных мест также появится в группах «биологические науки», «электроника, радиоэлектроника и системы связи», «информационная безопасность», «математические и естественные науки», «сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», указывает пресс-служба министерства.
Ректор Поволжского государственного технологического университета Игорь Петухов отметил, что в вузе наибольший прирост бюджетных мест по направлениям «машиностроение», «техника и технологии наземного транспорта», «физико-технические науки и технологии». «Здесь же огромную важность имеют специалисты радиоэлектронной промышленности – это выпускники профильных направлений, которые в дальнейшем будут участвовать в формировании и создании радиоэлектронного кластера Марии Эл», – указал он. У Казанского государственного энергетического университета есть 2092 бюджетных места, что на 398 больше, чем было ранее, это говорит о растущей потребности в подготовке кадров для энергетической отрасли, заявил ректор вуза Эдвард Абдуллазянов.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Борис Илюхин отмечает, что перечисленные регионы в последние несколько лет известны как драйверы развития промышленности – военной и гражданской. Предприятия в этих регионах испытывают острый кадровый голод в отношении инженеров и IT-специалистов. «Инженеры, которые работали в советское время, ушли на пенсию, а молодых специалистов не принимали, поскольку не было заказов. Сейчас ситуация кардинально изменилась», – добавил он.
При этом проблема незаполняемости традиционно существует в ряде региональных вузов. Так, в августе 2023 г. ректор Челябинского госуниверситета заявил, что вузы региона недобрали студентов на бюджетные места из-за неравного соотношения бюджетных мест на гуманитарные и инженерные направления и во многих учебных заведениях есть «колоссальный недобор». 15 сентября того же года представитель пресс-службы Минобрнауки рассказал «Ведомостям», что в российских вузах на новый учебный год остались незаполненными 1660 бюджетных мест – 0,4% от общего числа.
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина пояснила, что сейчас вузы начали тесно работать со школьниками из-за сокращения числа сдающих профильную математику и физику, а эту тенденцию «надо переламывать». «От вузов зависит политика набора и уровни отсечения по баллам тех ребят, которых они готовы или не готовы принять», – отметила она. Проблем с заполнением новых бюджетных мест, выделенных сейчас, как считает Абанкина, не будет: вузы, которые их получили, отличаются высоким качеством образовательных программ.